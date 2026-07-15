Ωρωπός: Αποκαταστάθηκε η παραλία στη Σκάλα μετά το παράνομο μπάζωμα - Οι υπαίτιοι πλήρωσαν το κόστος

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, οι εργασίες αποκατάστασης της παραλίας στη Σκάλα Ωρωπού, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών λόγω της παράνομης επίχωσης σε προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας. Από την παραλία απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά αδρανή υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.

Για την απομάκρυνση των υλικών χρειάστηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ αυτά μεταφέρθηκαν σε αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους. Σύμφωνα με τον Δήμο Ωρωπού, το κόστος των εργασιών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους υπαίτιους.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ανέφερε ότι η δέσμευση της δημοτικής αρχής για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς έγινε πράξη, επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο της σχετικής δαπάνης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεργασία τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 23 Απριλίου 2026, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν αποθέσει μεγάλες ποσότητες μπάζων, πετρών και άλλων αδρανών υλικών μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού. Από την παράνομη επίχωση δημιουργήθηκε αυτοσχέδιος μόλος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούταν για την εξυπηρέτηση σκαφών.

Εικόνες ντροπής στον Ωρωπό – Μπάζωσαν προστατευόμενη λιμνοθάλασσαhttps://t.co/a9SlvyC9js

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/yBP4iqc7c0 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 25, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Ωρωπού και των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ ο δήμαρχος είχε χαρακτηρίσει την παρέμβαση «περιβαλλοντικό έγκλημα». Ακολούθησαν μηνύσεις, αυτοψίες και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές διαδικασίες, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων και την πλήρη αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία της Σκάλας Ωρωπού αποδόθηκε και πάλι στην αρχική της μορφή, καθώς το φυσικό τοπίο αποκαταστάθηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία.