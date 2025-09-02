Ορτέγκα: Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και το ονειρεμένο Σαββατοκύριακο «Βόλτα σε νεκροταφείο...»

Συνέντευξη στην βρετανική Vogue έδωσε η Τζένα Ορτέγκα και μίλησε για την καθημερινότητά της και τις συνήθειές της, αλλά και για τον κόσμο των ταινιών του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Τιμ Μπάρτον.

Η Τζένα Ορτέγκα ερωτεύτηκε για πρώτη φορά τον κόσμο του Τιμ Μπάρτον όταν είδε την ταινία «Mars Attacks!», η οποία κυκλοφόρησε έξι χρόνια πριν γεννηθεί η ίδια. «Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πάνω σε ένα τσιουάουα μου άλλαξε τη ζωή. Ήταν η πρώτη ταινία που θυμάμαι να αναρωτιέμαι, «τι είναι αυτός ο κόσμος;» εξομολογείται.

«Ένα κόκκινο κραγιόν δεν είναι κάτι απλό για μένα, αν και εύχομαι να ήταν. Φυσικά, έλκομαι και από ένα nude κραγιόν επειδή είναι ασφαλές και σταθερό. Αλλά ένα κόκκινο κραγιόν μοιάζει με πανοπλία. Είναι μια δήλωση. Δεν έχω όμως κάτι τυχερό που να κουβαλάω μαζί μου, αλλά έχω αρκετά έντονη ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή οπότε έχω ακριβώς την ίδια ρουτίνα εδώ και επτά χρόνια. Μετράω μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό όταν κάνω ντους. Βάζω τα ρούχα μου με μια συγκεκριμένη σειρά. Αν έχω μια κακή μέρα και δεν ξέρω γιατί, είναι μάλλον επειδή έβαλα τη λάθος κάλτσα στο λάθος πόδι. Έχω πλήρη επίγνωση τέτοιων πραγμάτων. Και ενώ μπορεί να φαίνεται ανόητο - και μπορώ να το παραδεχτώ - μου φέρνει επίσης κάποιο είδος παρηγοριάς»

Πώς είναι για εκείνη ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο; «Το βράδυ θα ξεκινούσε με μια μεγάλη βόλτα. Θα ήθελα να περάσω λίγο χρόνο σε ένα πάρκο ή σε ένα νεκροταφείο. Ίσως να ήθελα να δω μια παράσταση στο θέατρο, μετά να συναντήσω μερικούς φίλους σε ένα μπαρ και να πιούμε μερικά ποτά. Θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε μετά, αλλά ίσως απλώς να πήγαινα σπίτι και να διάβαζα» αποκάλυψε.