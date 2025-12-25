Ορθάνοικτη η πόρτα του Ολυμπιακού για «πακέτο» Φορτούνη και Τσιμίκα ενόψει Γενάρη

Ο Μεντιλίμπαρ ευχήθηκε πριν από μερικές μέρες «να μείνουμε όπως είμαστε» σε ερώτηση για το τι περιμένει από τον Αγιο Βασίλη τις ημέρες των γιορτών, ωστόσο, γνωρίζει καλύτερα από πολλούς ότι στη διάρκεια μιας μεταγραφικής περιόδου τα πάντα είναι ρευστά και όλα τα ενδεχόμενα πάνω στο τραπέζι.



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκαθάρισε στον κόουτς στην τελευταία συνάντηση που είχαν πριν την ανακοίνωση για επέκταση της συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027, ότι είναι διατεθειμένος να του προσφέρει ό,τι δώρο ζητήσει υπό μορφή ενίσχυσης. Από την άλλη πλευρά, είναι σίγουρο ότι τα δύο παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Αγιαξ θα καθορίσουν πιθανές εξελίξεις, ανάλογα με το αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει ή όχι στην επόμενη φάση του Champions League.



Αλλος προπονητής στη θέση του «Μέντι» θα μπορούσε να έχει ανοίξει ήδη τις κεραίες του και να έχει ενημερώσει σχετικά τον σύλλογο για πιθανή προσθήκη σε τέσσερις θέσεις. Σε εκείνη του αριστερού μπακ, καθώς το βήμα του Μπρούνο παραμένει μετέωρο, του στόπερ, αφού χρειάζεται μια επιπλέον λύση στα επίπεδα των Ρέτσου - Πιρόλα, στον άξονα, μιας και ο Ντάνι Γκαρθία δεν θυμίζει τον περσινό, αλλά και στα «φτερά» της επίθεσης μετά τον δανεισμό του Καμπελά στη Ναντ.

Ο 64χρονος Βάσκος, ωστόσο, και παρότι η ομάδα του δεν τα πήγε όσο καλά αναμενόταν στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Αρη εκτός και με την Κηφισιά εντός έδρας, δεν έχει ανοίξει ακόμη τα κιτάπια του, πιστεύει στο υλικό του και θεωρεί ότι με την καλή δουλειά, η ομάδα θα βρει, ως συνήθως, το καλό της πρόσωπο.

Διαφορετικά δεδομένα, ίδιος ο δρόμος...

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες εξαιρέσεις. Για να το γράψουμε ακόμη πιο σωστά, υπάρχουν κάποιοι παίκτες για τους οποίους οι πύλες του Ρέντη είναι ορθάνοικτες, όποτε οι ίδιοι κρίνουν ότι έφτασε η ώρα της επιστροφής. Ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρός του ξέρουν καλά να τιμούν όσους έχουν προσφέρει στο σύλλογο, αλλά και όσους φρόντισαν να μεγαλώσουν το όνομα του στο εξωτερικό, έστω και με φανέλες άλλων κλαμπ.



Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο Κώστας Φορτούνης, αλλά και ο Κώστας Τσιμίκας. Διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις, αλλά με κοινό παρονομαστή. Ο πρώτος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Αλ Καλίτζ και στα 33 του χρόνια πλέον είναι έτοιμος για επιστροφή στα παλιά λημέρια. Το έδειξε και με την παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Ρέντη πριν από μερικές ημέρες που τα είπε με τον κόουτς και τους παλιούς συμπαίκτες, ενώ οι δεσμοί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη φάνηκαν ακόμη και από την παρουσία στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας του προέδρου, Ειρήνης. Οι δύο άντρες, άλλωστε, είχαν συμφωνήσει για την επιστροφή Φορτούνη από την ημέρα που ο διεθνής μπαλαντέρ τον ενημέρωσε ότι θα αποδεχθεί την πρόταση-πρόκληση της Αλ Καλίτζ για μια διετία.



Το συμβόλαιο του «Φορτού» με τη νυν ομάδα του, με την οποία -σημειωτέον- μετράει φέτος σε δέκα παιχνίδια 4 γκολ και 9 ασίστ, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αλλά ο ίδιος δεν θα είχε θέμα, το αντίθετο ισχύει, αν μπορούσε να το «σπάσει» ακόμη και τώρα για να επιστρέψει στα παλιά λημέρια ένα εξάμηνο αρχύτερα...

Απαραίτητος ο «καλός» Φορτούνης

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι και η ομάδα χρειάζεται έναν παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά και για να βελτιώσει τις επιδόσεις της στα «στημένα», αλλά και τα γκολ και τις επινοήσεις του στο «ένας με έναν». Παράλληλα, ξέρει όσο λίγοι τι σημαίνει πρωτάθλημα και Κύπελλο, άρα το να ενισχύσει την ομάδα σε αυτή την κρίσιμη καμπή θα είναι καλό απ' όλες τις απόψεις... Αρα το αρχικό πλάνο για επιστροφή στο τέλος της σεζόν, μπορεί να εξελιχθεί σε Γενάρη...



Eurokinissi

Σχετικά με τον 29χρονο Τσιμίκα, ο κύκλος του στη Λίβερπουλ φαίνεται πως έκλεισε κι ας έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο δανεισμός του στη Ρόμα δεν πήγε καλά (μόλις 11 συμμετοχές, 7 στο πρωτάθλημα και τέσσερις στο Europa) κι όλα δείχνουν ότι θα πάρει φύλλο πορείας για τους «κόκκινους» της Αγγλίας μέχρι να αποφασιστεί ο επόμενος προορισμός, πιθανότατα με νέο δανεισμό κι οψιόν αγοράς.

Η σκέψη για την Εθνική...

Λογικό είναι ο αριστεροπόδαρος φουλ-μπακ να ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την καριέρα του, ωστόσο, γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι πιθανή επιστροφή του στον Ολυμπιακό θα σημάνει την αγωνιστική του ανάταση. Θα διατηρήσει τη θέση του, μέσα από τις συμμετοχές που θα πάρει και την εμπιστοσύνη που θα βρει, στην Εθνική ομάδα, ενώ αν όλα πάνε καλά στα δύο ματς των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά και στην Ευρώπη.



Eurokinissi

Οσο για τις εγχώριες υποχρεώσεις δεν υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να είναι σε μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ και κυνηγά φέτος κάτι ανάλογο. Ειδικά οι δύο προαναφερθέντες αυτό το έργο το έχουν ζήσει και το ξέρουν από πρώτο χέρι...



Οι σχέσεις των πρωταθλητών Ελλάδας με τη Λίβερπουλ, λόγω της ενασχόλησης Μαρινάκη και με τη Νότιγχαμ είναι άριστες, υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας, άρα είναι καθαρά στο χέρι του Τσιμίκα να ανοίξει τα χαρτιά του προς Πειραιά μεριά κι όλα θα πάρουν το δρόμο τους... Είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα και βιαστικές κρίσεις, αλλά ισχύει 100% ότι η πόρτα του Ολυμπιακού παραμένει ορθάνοικτη και για τους δύο κι αν το αποφασίσουν, θα ανοίξει αυτόματα και η αγκαλιά του Μεντιλίμπαρ. Ιδωμεν...