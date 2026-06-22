Ορθόδοξη ψαλμωδία και metal σε μία σκηνή: Ο ιερέας Διονύσιος Ταμπάκης μάγεψε το κοινό στο Άργος

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Μελισσοκομικής Τέχνης «Άξιον Εστί», στο Άργος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Στην αυλή του μουσείου παρουσιάστηκε το «Paradise Metal», ένα πρωτότυπο μουσικό εγχείρημα που φέρνει σε διάλογο δύο κόσμους που μοιάζουν εκ πρώτης όψεως ασύμβατοι: τη βυζαντινή ψαλτική παράδοση και τον ηλεκτρικό ήχο της metal μουσικής.

Πίσω από αυτή τη δημιουργική σύζευξη βρίσκεται ο 53χρονος ιερέας π. Διονύσιος Ταμπάκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο της ελληνικής μουσικής σκηνής αλλά και διεθνών μέσων ενημέρωσης και μουσικών κριτικών.

Μια βραδιά όπου το χθες συνάντησε το σήμερα

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου η ηλεκτρική κιθάρα συνυπήρξε με τη βυζαντινή ψαλτική, το ούτι και τα παραδοσιακά ανατολίτικα ακούσματα.

Ο ίδιος ο π. Διονύσιος ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια, την ερμηνεία και έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα και πέρσικο νέι.

Μαζί του εμφανίστηκε ο Γεώργιος Καραμούντζος στο ούτι και το τραγούδι, ενώ συμμετείχε και ο Βυζαντινός Χορός «Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Άργους», με το Τμήμα Ενηλίκων και το Παιδικό Τμήμα της χορωδίας, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και λαμπαδάριου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργους, Ιωάννη Χαβιαρλή.

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος.

Στόχος της βραδιάς ήταν να αναδείξει τη δυνατότητα της μουσικής να γεφυρώνει εποχές και πολιτισμούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που οι δημιουργοί της περιγράφουν ως «χαρμολύπη» και ελπίδα μέσα στον σύγχρονο κόσμο.

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Ο ιερέας που έγινε γνωστός στη διεθνή μουσική σκηνή

Ο π. Διονύσιος υπηρετεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ναό της Παναγίας στο Ναύπλιο.

Με τη χαρακτηριστική λευκή γενειάδα και τα μαύρα ράσα του, δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι βρίσκεται πίσω από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά πρότζεκτ της εναλλακτικής σκηνής.

Κι όμως, το άλμπουμ του «Paradise Metal» κατάφερε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών μουσικών μέσων, φτάνοντας μέχρι τις σελίδες των New York Times.

Η αμερικανική εφημερίδα περιέγραψε τον δίσκο ως «ένα ηχητικό ταξίδι διάρκειας 32 λεπτών, γεμάτο αντήχηση και υπνωτικούς βυζαντινούς ψαλμούς», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα του εγχειρήματος.

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Από 150 αντίτυπα σε διεθνή αναγνώριση

Η πρώτη έκδοση του άλμπουμ κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη σε μόλις 150 αντίτυπα.

Παρά τον περιορισμένο αριθμό, η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα από μουσικά blogs, διαδικτυακές κοινότητες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθοριστική υπήρξε και η θετική υποδοχή από το έγκριτο μουσικό περιοδικό Pitchfork, το οποίο χαρακτήρισε τον δίσκο ένα έργο που άξιζε να βγει από την «αφάνεια των καλαθιών ευκαιρίας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για μια μικρή «επιφοίτηση» στον ακροατή.

Η αυξημένη ζήτηση για φυσικά αντίτυπα οδήγησε τις ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες Elhelhell και Heat Crimes στην απόφαση να προχωρήσουν σε νέα κυκλοφορία του έργου σε βινύλιο.

Το όργανο που δίνει τον ξεχωριστό ήχο Κεντρικό ρόλο στον ήχο του «Paradise Metal» παίζει μια ιδιαίτερη ηλεκτρική κιθάρα χωρίς τάστα, ένα από τα πιο πολύτιμα μουσικά εργαλεία του δημιουργού.

Το όργανο αυτό επιτρέπει την παραγωγή μικροτονικών διαστημάτων που δεν μπορούν να αποδώσουν τα συμβατικά δυτικά όργανα, προσεγγίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κλίμακες και τις αποχρώσεις της βυζαντινής και ανατολικής μουσικής παράδοσης.

Παράλληλα, στις συνθέσεις του ενσωματώνει ήχους από παραδοσιακά όργανα της Ανατολίας, όπως ο ζουρνάς και το καμπάκ κεμανέ, ένα έγχορδο όργανο που κατασκευάζεται από αποξηραμένη κολοκύθα.

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Οι προσφυγικές ρίζες και η αγάπη για την Ανατολή

Παρότι μεγάλωσε στον Πειραιά, οι οικογενειακές του ρίζες βρίσκονται στη Σμύρνη. Η οικογένειά του εγκατέλειψε τη Μικρά Ασία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και η μνήμη της Ανατολής παρέμεινε ζωντανή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

«Ήμασταν πολύ φτωχοί, αλλά μεγαλώσαμε μέσα στη μουσική και ανάμεσα σε πρόσφυγες που τραγουδούσαν τραγούδια της Ανατολής», έχει δηλώσει ο ίδιος. «Πάντα ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι η πατρίδα μου βρίσκεται στην Ανατολή».

Η αγάπη του για τη μουσική συνυπήρξε από νωρίς με την πίστη. Μεγαλωμένος σε βαθιά θρησκευόμενο περιβάλλον, είχε αποφασίσει ήδη από τα μαθητικά του χρόνια ότι θα ακολουθούσε τον δρόμο της Εκκλησίας.

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Επόμενος σταθμός: Ηνωμένες Πολιτείες

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δώσει ποτέ μια κλασική ζωντανή συναυλία όπως συνηθίζεται στη μουσική βιομηχανία, το «Paradise Metal» ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο π. Διονύσιος θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια για να συμμετάσχει στο φεστιβάλ Making Time, δίπλα σε σημαντικά ονόματα της εναλλακτικής και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, όπως η Κιμ Γκόρντον, ο Theo Parrish και οι Bicep.

Για έναν ιερέα που ξεκίνησε από το αναλόγιο ενός ναού στο Ναύπλιο, η πορεία αυτή μοιάζει ασυνήθιστη. Για όσους όμως έχουν ακούσει το «Paradise Metal», ίσως να είναι απλώς η φυσική εξέλιξη ενός μουσικού πειράματος που κατάφερε να ενώσει την παράδοση αιώνων με τον σύγχρονο ήχο και να βρει ακροατές σε κάθε γωνιά του κόσμου.