Όσα έζησαν στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς: Μαρτυρίες σοκ των πρώην ομήρων

Τις σκληρές συνθήκες που βίωσαν επί 738 συνεχείς ημέρες στα υπόγεια της Χαμάς στη Γάζα, περιγράφουν οι πρώην όμηροι που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Αριέλ Κούνιο ήταν ολομόναχος, ενώ ο αδελφός του, Νταβίντ, βρισκόταν μαζί με τους Νιμρόντ Κοέν και Εϊτάν Χορν σε διαφορετικά τούνελ. Ο Νταβίντ δεν είχε καμία πρόσβαση σε ειδήσεις ή ενημέρωση. Μόλις σε μια σύντομη συνάντηση με τον Γιάρντεν Μπίμπας – μετά τη μαγνητοσκόπηση ενός βίντεο της Χαμάς – έμαθε ότι ο δίδυμος αδελφός του, Εϊτάν, είχε επιζήσει από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το 2023.

Ariel Cunio (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν κρατούνταν σε ξεχωριστούς χώρους, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Οι απαγωγείς τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τους μιλούσαν στα εβραϊκά κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Gali Berman (Matan Angrest (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ζιβ Μπέρμαν/Reuters

Ο Ελκάνα Μποχμπότ πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της αιχμαλωσίας του αλυσοδεμένος σε υπόγεια, χάνοντας κάθε αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Την ημέρα της επετείου του γάμου του ζήτησε από έναν φρουρό να κάνει μπάνιο. Ο άνδρας της Χαμάς αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε.

Elkana Bohbot (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο Ματάν Ανγκρέστ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και στα δάχτυλα και υποβλήθηκε σε επώδυνη θεραπεία χωρίς αναισθησία. Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, του επιτρεπόταν πότε-πότε να βλέπει βίντεο από την Πλατεία των Ομήρων, από όπου άκουγε τα λόγια της οικογένειάς του. Η μητέρα του περιέγραψε πως ο γιος της υπέστη «φρικτά βασανιστήρια τους πρώτους μήνες, όταν θεωρείτο στρατιώτης».

Ο Ματάν είπε ότι έχει ακόμα εφιάλτες με εικόνες ξυλοδαρμού, απαγωγής και κακοποίησης. «Έχει περάσει πολλά. Αλλά είναι εδώ και θα επικεντρωθούμε στα θετικά». «Ήταν στα τούνελ για πολύ καιρό, μιλώντας για σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό, αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το τούνελ, τοίχους που έπεφταν κοντά τους».

Matan Angrest (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ο Αβινάταν Ορ κρατούνταν σε στρατόπεδο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, όπου οι απαγωγείς τον άφησαν να λιμοκτονήσει. Έχασε έως και 40% του σωματικού του βάρους. Ήταν εντελώς απομονωμένος από τους υπόλοιπους ομήρους και δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τα γεγονότα στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς.

Avinatan Or/Hostages and Missing Families Forum

Ο Αλόν Οχέλ έμεινε αλυσοδεμένος στο ίδιο τούνελ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ομηρίας του από τη Χαμάς. Μετακινήθηκε μόλις πριν από 40 ημέρες σε άλλη τοποθεσία, έπειτα από πολύωρη πορεία προς το κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι η μετακίνηση αυτή έγινε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ανθρώπινη ασπίδα προκειμένου να εμποδίσουν την κατάληψη της πόλης από τον στρατό.

Ο 24χρονος Αλόν Οχέλ/Reuters

Ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, είναι και ο Εβιατάρ Ντέιβιντ, ο αποστεωμένος άνδρας που φαίνεται σε βίντεο να σκάβει τον τάφο του στις σήραγγες της Χαμάς. Ο πατέρας του Εβιάταρ Νταβίντ δήλωσε στα ισραηλινά Μέσα ότι ο γιος του υπέστη τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση, ενώ χωρίστηκε από τον συγκρατούμενό του, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, πριν από δύο μήνες.

Φωτό: IMAGO / SOPA Images/X(Twitter)

Η συγκινητική επανένωση με τον συγκρατούμενό του, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ: