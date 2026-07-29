Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σαλμονέλα: Τα συμπτώματα, η μετάδοση και η θεραπεία

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Η σαλμονέλα αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες τροφικής δηλητηρίασης παγκοσμίως, προκαλώντας κάθε χρόνο εκατομμύρια περιστατικά. Πρόκειται για μια λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Salmonella και εκδηλώνεται κυρίως με διάρροια, πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος υποχωρεί από μόνη της μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο σε ευπαθείς ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Το τελευταίο καιρό, έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας και στη χώρα μας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για την προστασία μας από επικίνδυνα τρόφιμα.

Η σωστή προετοιμασία των τροφίμων, η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και η προσεκτική επαφή με τα ζώα αποτελούν τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης.

Τι είναι η σαλμονέλα;

Η σαλμονέλα ή σαλμονέλλωση, σύμφωνα με το clevelandclinic.org, είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Salmonella. Το βακτήριο μπορεί να μεταδοθεί μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού ή ακόμη και μέσω επαφής με ζώα που το φέρουν.

Η συγκεκριμένη μορφή αφορά τη μη τυφοειδή σαλμονέλα, η οποία προκαλεί κυρίως γαστρεντερικά συμπτώματα. Διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου ευθύνονται για τον τυφοειδή και παρατυφοειδή πυρετό, νοσήματα που απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από λίγες ώρες έως και λίγες ημέρες μετά την έκθεση στο βακτήριο και περιλαμβάνουν:

Διάρροια, που μπορεί να περιέχει αίμα.



Πυρετό.



Πόνο ή κράμπες στην κοιλιά.



Ναυτία.



Εμετούς.



Πονοκέφαλο.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν συνδυασμό των παραπάνω συμπτωμάτων, τα οποία συνήθως διαρκούν τρεις έως επτά ημέρες.

Πώς μεταδίδεται;

Η μόλυνση προκαλείται όταν το βακτήριο εισέλθει στον οργανισμό μέσω τροφίμων, νερού ή μολυσμένων επιφανειών.

Οι συχνότερες πηγές μετάδοσης είναι:

Ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά.



Κοτόπουλο και άλλα πουλερικά που δεν έχουν ψηθεί επαρκώς.



Ωμό κόκκινο κρέας.



Θαλασσινά.



Φρούτα και λαχανικά που έχουν μολυνθεί.



Μη παστεριωμένο γάλα και τυριά.



Νερό που δεν έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία.

Η λοίμωξη μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα ή με ανθρώπους που νοσούν.

Ποια ζώα μπορούν να μεταδώσουν τη σαλμονέλα;

Το βακτήριο μπορεί να υπάρχει στο τρίχωμα, τα φτερά, τα λέπια ή τα περιττώματα πολλών ζώων, όπως:

Χελώνες, σαύρες και φίδια.



Βάτραχοι και φρύνοι.



Κότες, πάπιες και γαλοπούλες.



Αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα και χοίροι.



Σκύλοι, γάτες, πτηνά και μικρά κατοικίδια.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται πάντα σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με ζώα ή τον χώρο όπου ζουν.

Είναι μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Ναι. Ένα άτομο που έχει μολυνθεί μπορεί να μεταδώσει το βακτήριο εάν δεν τηρεί σωστά τους κανόνες υγιεινής, ιδιαίτερα μετά τη χρήση της τουαλέτας. Τα μικρόβια μπορούν να μεταφερθούν σε επιφάνειες, τρόφιμα ή αντικείμενα και να μολύνουν άλλα άτομα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει, ορισμένες ομάδες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο είτε να μολυνθούν είτε να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Πιο ευάλωτοι είναι:

Παιδιά κάτω των 5 ετών.



Άτομα άνω των 65 ετών.



Όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.



Ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο.



Άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.



Όσοι λαμβάνουν αντιόξινα ή έχουν πρόσφατα πάρει αντιβιοτικά.

Επίσης, μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται ή ζουν κοντά σε ζώα, όπως πουλερικά, πάπιες, χελώνες ή σαύρες.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες, αλλά όταν εμφανιστούν μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αφυδάτωση, λόγω έντονης διάρροιας και εμετών.



Βακτηριαιμία και σήψη, όταν το βακτήριο περάσει στο αίμα και εξαπλωθεί σε άλλα όργανα.



Οστεομυελίτιδα, μια σπάνια λοίμωξη των οστών.



Αντιδραστική αρθρίτιδα, που προκαλεί φλεγμονή στις αρθρώσεις, στα μάτια ή στο ουροποιητικό σύστημα.

Οι θάνατοι από σαλμονέλα είναι εξαιρετικά σπάνιοι, αλλά μπορούν να συμβούν όταν η λοίμωξη εξαπλωθεί σε ζωτικά όργανα.

Πώς γίνεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται;

Η διάγνωση βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και στα συμπτώματα του ασθενούς. Επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις κοπράνων ή αίματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί εξέταση ούρων ή άλλου βιολογικού δείγματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική φαρμακευτική αγωγή. Η θεραπεία επικεντρώνεται στην ξεκούραση και στην αναπλήρωση των υγρών που χάνονται από τη διάρροια και τους εμετούς.

Η χορήγηση αντιβιοτικών συνιστάται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

σοβαρή λοίμωξη,



εξασθενημένο ανοσοποιητικό,



δρεπανοκυτταρική νόσο.

Εάν ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρή αφυδάτωση, μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό;

Η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη όταν:

τα συμπτώματα επιμένουν για αρκετές ημέρες,



υπάρχει υψηλός πυρετός,



εμφανιστεί αίμα στα κόπρανα,



οι εμετοί είναι συνεχείς και δεν επιτρέπουν τη λήψη υγρών,



υπάρχουν σημάδια αφυδάτωσης, όπως ξηροστομία, μειωμένη ποσότητα ούρων ή έντονη ζάλη.

Πώς μπορείτε να προστατευθείτε;

Η πρόληψη βασίζεται κυρίως στην τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφαλούς διαχείρισης των τροφίμων.

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