Όσκαρ Πιστόριους: Η νέα αρχή και το μυστήριο με την νέα σύντροφο που μοιάζει στην δολοφονημένη Ρίβα

Ο Νοτιοαφρικανός αθλητής που ενέπνευσε τον κόσμο ως «ο πιο γρήγορος άνθρωπος χωρίς πόδια», κατέκτησε Παραολυμπιακά μετάλλια και έγινε σύμβολο δύναμης. Όμως, η δολοφονία της Ρίβα Στέενκαμπ το 2013 σημάδεψε για πάντα τη ζωή του. Σήμερα, μετά την αποφυλάκισή του, ο Όσκαρ Πιστόριους προσπαθεί να ξαναχτίσει το μέλλον του, την ώρα που η οικογένεια του θύματος ζει ακόμη τον δικό της εφιάλτη.



Από την κορυφή στην καταδίκη για την δολοφονία της Ρίβας

Ο Όσκαρ Πιστόριους γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση χάρη στο αθλητικό του ταλέντο και το γεγονός ότι, παρά τον ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια σε μικρή ηλικία, έσπασε τα όρια του αθλητισμού και έγινε ο πιο γρήγορος δρομέας της κατηγορίας του. Στο διάστημα 2004-2012 κέρδισε έξι χρυσά Παραολυμπιακά μετάλλια στα 100, 200 και 400 μέτρα, ενώ το πρώτο του ήρθε στην χώρα μας και την Αθήνα.

Η καριέρα του όμως στιγματίστηκε το 2013, όταν πυροβόλησε και σκότωσε την σύντροφό του, Ρίβα Στέενκαμπ, μέσα στο σπίτι του στην Πρετόρια. Αρχικά καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το 2015 τον έκρινε ένοχο για φόνο. Κάτι που άλλαξε ολοκληρωτικά την καριέρα του.





Η αποφυλάκιση, η προσπάθεια επιστροφής και το μυστήριο με την νέα σύντροφο

Μετά από περίπου δέκα χρόνια στη φυλακή, ο Πιστόριους αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2024 με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τη New York Post, επιχείρησε να βρει έναν νέο ρόλο μέσω της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, χωρίς όμως επιτυχία. Στελέχη της Επιτροπής φέρονται να δήλωσαν ότι θεωρείται «τοξικός» για οποιαδήποτε συνεργασία.

Η νέα σύντροφος του Πιστόριους είναι... ίδια με την γυναίκα που δολοφόνησε

Παρότι επαγγελματικά παραμένει αποκλεισμένος, δείχνει να έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή. Ο 38χρονος σήμερα Πιστόριους έχει νέα σύντροφο, τη Ρίτα Γκρέιλινγκ, μια γυναίκα που μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ στην αδικοχαμένη Ρίβα. Το ζευγάρι εμφανίζεται συχνά σε πλούσια προάστια, σε εμπορικά κέντρα και εστιατόρια, με τις δημόσιες εξόδους τους να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας. Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδιάζουν γάμο και οικογένεια, με τον Πιστόριους να έχει ήδη μοιραστεί την πρόθεσή του, σε άτομα του στενού του κύκλου.



Ο ατελείωτος πόνος της οικογένειας Στέενκαμπ

Από την πλευρά της δολοφονημένης Ρίβα, η οικογένεια της δεν βρίσκει καμία παρηγοριά. Η μητέρα της, Τζουν Στέενκαμπ, υπέστη πρόσφατα σοβαρό εγκεφαλικό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει σε μεγάλο βαθμό τη μνήμη και τη δυνατότητα επικοινωνίας. Οι γιατροί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πόσο μόνιμες θα είναι οι βλάβες.



Η τραγωδία έρχεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της Ρίβα, Μπάρι, ο οποίος δεν άντεξε την απώλεια της κόρης του. Πριν φύγει από τη ζωή, είχε μάλιστα συναντηθεί με τον Πιστόριους στη φυλακή, ζητώντας απαντήσεις για το έγκλημα.



Η Τζουν, που παλιότερα είχε δηλώσει πως «θα γίνει η φωνή της Ρίβα» στον αγώνα κατά της βίας, πλέον παλεύει με σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες.

