«Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν και εγώ»: Συγκλονίζει η μητέρα που σώθηκε με το μωρό της στη Βενεζουέλα

Μια μητέρα που διασώθηκε από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της στη Βενεζουέλα μαζί με το 18 ημερών μωρό της, μίλησε στο BBC για το πώς ο γιος της τη βοήθησε να παραμείνει ζωντανή.



Η Νταϊάνα Πατίνο είπε ότι ο γιος της, Χουάν Νταβίντ, τής έδωσε «κίνητρο να παραμείνει ξύπνια και σε εγρήγορση». Είπε χαρακτηριστικά πως «όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν και εγώ ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι ακόμα ανέπνεε».



Πλάνα από τη διάσωση έκαναν τον γύρο του κόσμου, με το βρέφος να γίνεται σύμβολο ελπίδας στη χώρα, η οποία έχει καταστραφεί από τους δύο σεισμούς που «χτύπησαν» την Τετάρτη 24 Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.450 ανθρώπων.

Δεκάδες χιλιάδες ακόμη αγνοούνται. Οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονται, αλλά οι ελπίδες για την ανεύρεση περισσότερων επιζώντων μειώνονται.



«Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου»

Η Νταϊάνα, που βρίσκεται σε μια κλινική στο Καράκας, περιέγραψε τις τρομακτικές ώρες που πέρασε κάτω από τα ερείπια, κρατώντας σφιχτά τον μικρό γιο της και προσευχόμενη να σωθούν. Έπλενε τα πιάτα στο διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο, στη βόρεια παράκτια περιοχή της Λα Γκουάιρα, όταν έγιναν οι σεισμοί. Έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει τον γιο της, νομίζοντας ότι θα ήταν «μόνο ένας ελαφρύς σεισμός».



«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά, ένιωσα σαν να βυθιζόμουν στο νερό και στο χώμα και στη συνέχεια έπεσα μέσα στο λάκκο όπου και παρέμεινα. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου, αφού πετούσα. Συμπιέστηκα πάνω στα έπιπλα», είπε.



Αμέσως, άρχισε να ουρλιάζει, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει. «Είπα στον εαυτό μου ότι δε θα σπαταλούσα την ενέργειά μου – θα φώναζα όταν ήταν απαραίτητο, όταν άκουγα φωνές ή βήματα κοντά», σημείωσε.



«Δεν ξέρω πώς κατάφερα να μείνω τόσο ήρεμη, αφού το αριστερό μου πόδι ήταν παγιδευμένο κάτω από μπετόν. Δεν μπορούσα να κουνηθώ», δήλωσε. Τόνισε ότι βρήκε ελπίδα όταν ένιωσε μια Βίβλο κάτω από το σώμα της. «Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», είπε.

Στο σκοτάδι των ερειπίων, μπορούσε να δει μια «μικρή κουκκίδα φωτός που έμοιαζε με το φεγγάρι». Είπε ότι η διάσωσή της ήρθε αφού άκουσε τον αδελφό της να φωνάζει το όνομά της.



«Είπα στον εαυτό μου: “Αυτή είναι η μόνη μου ευκαιρία”. Με όλη τη δύναμη των πνευμόνων μου φώναξα… Ούρλιαξα “Εδώ είμαι” με όλη μου τη δύναμη, και εκείνος είπε: “Σε βρήκα” και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω από εκεί».



Τήρησε την υπόσχεσή του και ακολούθησε μια επιχείρηση διάσωσης για να βγουν τόσο η μητέρα όσο και το μωρό από τα ερείπια.



Η Νταϊάνα υπέστη τραυματισμούς και στα δύο της πόδια όταν χτύπησε ο σεισμός, ενώ ο Χουάν ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

«Ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα»

Ο σύζυγος της Νταϊάνα, Γκέρσον, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει πάνω από έναν φράχτη και να σωθεί. Όταν είδε σε τι κατάσταση είχε περιέλθει η πολυκατοικία τους, φοβήθηκε το χειρότερο. Η στιγμή της διάσωσης του μωρού και της συζύγου του ήταν «ένα θαύμα», είπε. «Ήταν απερίγραπτο. Νόμιζα ότι είχαν πεθάνει. Και όταν είδα τον γιο μου, ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω…», είπε στο BBC.



Το σπίτι του Γκέρσον και της Νταϊάνα έχει καταστραφεί, μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, και είναι συντετριμμένοι που ο σκύλος τους εξακολουθεί να αγνοείται, αλλά λένε ότι τώρα θα «ξεκινήσουν από το μηδέν».



«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε εδώ… Θα ξαναχτίσουμε ό,τι χάσαμε», υποσχέθηκε ο Γκέρσον.