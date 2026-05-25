«Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φθάνει»: Η συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τη Γωγώ

Στο πένθος και τη συγκίνηση έχει βυθιστεί ο χώρος της showbiz και του αθλητισμού, μετά την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, με την οποία αποχαιρετά τον «άγγελό του».

«Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει», έγραψε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποτυπώνοντας όσα νιώθει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρώτα με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2008 και στις 9 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Βικτώρια. Το 2010 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο και βάφτισαν την κόρη τους στο κτήμα Νάσιουτζικ.

Μαζί ταξίδεψαν στο Σικάγο ώστε να αντιμετωπίσει η Γωγώ τον καρκίνο με σύγχρονες θεραπείες, με τον Τραϊανό να είναι ακλόνητος βράχος δίπλα της όλα τα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο Τραϊανός Δέλλας υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, επικαλούμενος πολύ σοβαρούς οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους. Η διοίκηση του κρητικού συλλόγου έκανε αποδεκτό το αίτημά του, ολοκληρώνοντας έτσι τη συνεργασία των δύο πλευρών, με μία λιτή ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή κ. Τραϊανό Δέλλα, έπειτα από παραίτηση που υπέβαλλε για προσωπικό του λόγο, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση».

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πέτα ψηλά»