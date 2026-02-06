Όσοι θέλουν πραγματικά καθαρά ρούχα αποφεύγουν αυτή τη λειτουργία πλύσης

Ο γρήγορος κύκλος πλύσης στο πλυντήριο μοιάζει δελεαστικός: μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα τα ρούχα φαίνονται έτοιμα, με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και νερού. Για πολλούς, είναι η πιο πρακτική λύση της καθημερινότητας. Πίσω όμως από αυτή τη «συντόμευση» της διαδικασίας κρύβονται μειονεκτήματα που δεν είναι πάντα εμφανή με την πρώτη ματιά. Η μειωμένη διάρκεια πλύσης μπορεί να επηρεάσει τόσο την καθαριότητα των ρούχων όσο και τη μακροχρόνια αντοχή του ίδιου του πλυντηρίου.

Δες ποια λειτουργία πρέπει να αποφεύγεις, τι φθείρει το πλυντήριο και πώς να πλένεις σωστά.