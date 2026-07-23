«Όταν δεν θα υπάρχω πια…»: Η προφητική εξομολόγηση της Αλίκης που συγκλονίζει 30 χρόνια μετά

Σαν σήμερα, 23 Ιουλίου, συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Κι όμως, τρεις δεκαετίες μετά, το όνομα της εξακολουθεί να προκαλεί το ίδιο συναίσθημα, σαν να μην έφυγε ποτέ. Δεν ήταν απλώς η «εθνική σταρ», αλλά το απόλυτο σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Με το ταλέντο, τη ζωντάνια και το ακαταμάχητο χαμόγελό της κέρδισε την αγάπη μικρών και μεγάλων, ενώ οι ταινίες της συνεχίζουν να συγκινούν και να κερδίζουν νέους θαυμαστές, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν ελάχιστοι καλλιτέχνες που μπορούν να νικήσουν τον χρόνο. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι μία από αυτούς.

Με αφορμή την σημερινή συμπλήρωση τριών δεκαετιών από τον θάνατο της, Αλίκης Βουγιουκλάκη, ήρθε ξανά στο προσκήνιο ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο η μεγάλη σταρ μιλά με τρόπο που σήμερα ακούγεται σχεδόν προφητικός.

«Όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια...»

Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Παναγιώτη Φύτρα για τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η πραγματική αποτίμηση της πορείας της θα ερχόταν μετά τον θάνατό της.

«Έχουν να ειπωθούν, να γραφτούν πολλά κι όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να ειπωθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε..»

Μάλιστα, δεν δίστασε να συγκρίνει την πορεία της με εκείνη της Μέριλιν Μονρόε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και η δική της ιστορία θα συνέχιζε να απασχολεί τον κόσμο για πολλά χρόνια.

«Και δείτε τι γίνεται με τη Μέριλιν Μονρόε. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πώς έχουν γραφτεί, πόσα έχουν ειπωθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι να κάνουμε; Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα ειπωθούν κι ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι ίσα ίσα, με ικανοποιεί», είχε εξομολογηθεί.

«Ο μύθος δεν στήνεται»

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη απέρριπτε την άποψη ότι έχτισε συνειδητά την εικόνα της.

«Ποτέ δεν πήγα να στήσω έναν μύθο. Ο μύθος άμα είναι στημένος καταρρέει. Αυτός δημιουργείται μέσα από την αλήθεια.Κατάλαβες; Το ψέμα πρέπει να ‘ναι αληθινό, αγάπη μου. Το ψέμα για το ψέμα είναι άδικο. Σε όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω. Να ζήσω με την έννοια την ουσιαστική. Να ζήσω απλά, μικρές χαρές και ανθρώπινες λύπες... Όλα σε μένα είναι συγκλονιστικά, συνταρακτικά, μεγάλα, εκκωφαντικά. Τόσο που δεν μπορώ πολλές φορές να τα αντέξω..».

Ίσως αυτή η φράση να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο της, εξακολουθεί να θεωρείται η απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Η Αλίκη πίσω από τη σταρ

Μέσα από την ίδια συνέντευξη αποκαλύπτεται και η πιο ανθρώπινη πλευρά της.

Η ίδια παραδεχόταν πως πολλές φορές ένιωθε ότι δεν έζησε την απλή καθημερινότητα που θα ήθελε, καθώς η ζωή της ήταν γεμάτη ένταση, απαιτήσεις και μια διαρκή ευθύνη απέναντι στο κοινό που τη λάτρεψε.

Παράλληλα μιλούσε για τον «διχασμένο» εαυτό της, ανάμεσα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, το διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου, και την απλή Αλίκη, τη γυναίκα που αναζητούσε μικρές στιγμές ηρεμίας μακριά από τα φώτα.

Ένας μύθος που δεν έσβησε ποτέ

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Οι ταινίες της συνεχίζουν να προβάλλονται, το προσωπικό της καμαρίνι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά διατηρείται ως χώρος μνήμης, ενώ πριν από λίγους μήνες δρόμος στον Θεολόγο, όπου βρισκόταν το αγαπημένο της εξοχικό, πήρε το όνομά της.

Και ίσως τελικά η ίδια να είχε δίκιο όταν έλεγε ότι τα σημαντικότερα θα ειπωθούν όταν εκείνη δεν θα βρίσκεται πια εδώ. Γιατί τριάντα χρόνια μετά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν αποτελεί απλώς μια σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου. Παραμένει ένας μύθος που συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, σαν να μην έφυγε ποτέ.