Όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου συμμετείχε σε βιντεοκλίπ το 2014: Υποδυόταν το κορίτσι του τραγουδιστή

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με μια άγνωστη εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου από τα παλιά, σε πιο καλλιτεχνικούς δρόμους από αυτούς που συναντάμε σήμερα την πρόεδρο της Φωνής Λογικής και ευρωβουλεύτρια.

Το 2014 η Αφροδίτη Λατινοπούλου συμμετείχε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Πλανήτης Γη» στο πλευρό του ερμηνευτή Χρήστου Ασλάνη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε μουσική των Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά, ενώ τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο τραγουδιστής και η Λία Σιούτη. Το βίντεο αναρτήθηκε στο Youtube πριν από 8 χρόνια.

Στο συγκεκριμένο μουσικό κλιπ, η 23χρονη τότε Αφροδίτη Λατινοπούλου υποδύεται τη σύντροφο του τραγουδιστή, σε ένα πλαίσιο πολύ διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει στα πάνελ της τηλεόρασης.

Στη διάρκεια του κλιπ, οι δύο πρωταγωνιστές αποτυπώνονται σε σκηνές τρυφερότητας και αγκαλιών, με τον τραγουδιστή να λέει χαρακτηριστικά στο ρεφραίν: «Ποια Ευρώπη, ποια Αμερική, θα σε πάρω απ’ τον πλανήτη Γη...», ενώ χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι έχει και στοιχεία ραπ.