Όταν η AI μεγαλουργεί: Δείτε Αϊνστάιν, Μαρξ και άλλες προσωπικότητες σαν καθημερινούς ανθρώπους

Είναι γνωστό ότι η AI είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει τα πιο φανταστικά πράγματα να φαίνονται αληθινά και αυτό βέβαια έχει αρκετά δυσάρεστα μονοπάτια. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται με ευρηματικότητα και καλό χιούμορ, τα αποτελέσματα είναι ξεκαρδιστικά.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, απεικονίζοντας ιστορικές προσωπικότητες σαν απλούς, καθημερινούς ανθρώπους, να ζουν ανάμεσά μας.

Βλέπουμε έτσι τον Κένεντι έξω από ένα φαστφουντάδικο, τον Στάλιν με χαλαρό τζάκετ μπροστά από ένα αμερικάνικο σπίτι στα προάστια, τον Μάο ως εργαζόμενο σε εταιρεία, τον Μαρξ βαριεστημένο σε κατάστημα με ταινίες, αλλά και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν ως κλοσάρ να κρατά σακούλες και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ να κάθεται στο γραφείο ενός μεσοαστικού σπιτιού. Μερικοί μόνο από τους διάσημους που εμφανίζονται στη δική μας ζωή και στη δική μας εποχή.

«Απλοί, βαρετοί άνθρωποι», γράφει στη λεζάντα ένας χρήστης που ανέβασε το βίντεο και οι αναδημοσιεύσεις πέφτουν «βροχή».