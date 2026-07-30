Όταν η Euroleague από λάθος της... προφήτευσε την μεταγραφή του Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό AKTOR

Η ζωή συχνά επιφυλάσσει τις πιο απρόσμενες ανατροπές και, όπως φαίνεται, το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Η μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στονΠαναθηναϊκό AKTOR αποτελεί πλέον επίσημο γεγονός, με τον Γάλλο γκαρντ να ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Παρ' όλα αυτά, όσοι είχαν παρατηρήσει προσεκτικά ένα βίντεο της EuroLeague πριν από μερικούς μήνες, ίσως να είχαν ήδη... πάρει μια πρώτη γεύση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Φρανσίσκο είχε κατακτήσει την κορυφή του Top-10 με τα καλύτερα καρφώματα της σεζόν χάρη στην εντυπωσιακή του φάση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή υπέπεσε σε μια αξιοσημείωτη γκάφα, καθώς δίπλα στο όνομα του παίκτη εμφανίστηκε το λογότυπο του Παναθηναϊκού αντί για εκείνο της Ζαλγκίρις, στην οποία αγωνιζόταν τότε.

Λίγους μήνες αργότερα, το συγκεκριμένο λάθος μοιάζει σχεδόν... προφητικό. Ο 28χρονος γκαρντ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, μετατρέποντας την τότε γκάφα της EuroLeague σε μια απρόσμενη σύμπτωση που τελικά επιβεβαιώθηκε.