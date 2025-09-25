Όταν η φύση «οργιάζει»: Καρχαρίες σε ερωτικό τρίο για πρώτη φορά κατέγραψαν επιστήμονες - Βίντεο

Η φύση δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει και η ερωτική συνύπαρξη των ζώων είναι σίγουρα ένας από τους πιο εκπληκτικούς τομείς.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν καρχαρία να ζευγαρώνει, ένα ζώο που έχουμε συνδέσει με καταστάσεις πολύ πιο τρομακτικές. Ωστόσο, εκείνο που σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι καρχαρίες να συμμετέχουν σε ερωτικό «τρίο».

Παρ’ όλα αυτά, τρεις καρχαρίες-λεοπάρδαλη, ένα είδος που βρίσκεται υπό εξαφάνιση, καταγράφηκαν να επιδίδονται σε ομαδικό σεξ στη θάλασσα του νότιου Ειρηνικού, ένα περιστατικό που παρατηρείται για πρώτη φορά από τους επιστήμονες. Επρόκειτο για δύο αρσενικούς καρχαρίες και έναν θηλυκό.

Η έρευνα που οδήγησε στην απίστευτη παρατήρηση

Η απρόσμενη αυτή ερωτική συνάντηση βιντεοσκοπήθηκε από τον Hugo Lassauce, θαλάσσιο βιολόγο στο Πανεπιστήμιο της Sunshine Coast στην Αυστραλία και συμπεριλήφθηκε σε ερευνητική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Ethology την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Lassauce δήλωσε στο CNN ότι τα ζευγαρώματα είναι σπάνια σε οποιοδήποτε είδος καρχαρία και οι ερευνητές έχουν δει στο παρελθόν μόνο αλληλεπιδράσεις ερωτοτροπίας, όπου ένα αρσενικό κυνηγάει ένα θηλυκό, αλλά όχι την ίδια την πράξη.

"It's rare to witness sharks mating in the wild, but to see it with an endangered species – and film the event – was so exciting that we just started cheering." @usceduauhttps://t.co/2lDQI9V2EH pic.twitter.com/GVFnTZsA46 — ScienceAlert (@ScienceAlert) September 24, 2025

Οι καρχαρίες-λεοπάρδαλη ή Stegostoma tigrinum ζουν στον Ινδικό Ωκεανό και στον δυτικό Ειρηνικό, αλλά οι πληθυσμοί τους μειώνονται, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, η οποία κατατάσσει το είδος ως απειλούμενο.

Έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό όταν βρίσκονται σε αιχμαλωσία, ενώ οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για το πώς αναπαράγονται όταν είναι ελεύθεροι στη φύση.

Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Lassauce παρακολουθεί μια τοποθεσία στη Νέα Καληδονία, μια γαλλική περιοχή στον Νότιο Ειρηνικό, σε συνεργασία με το Aquarium des Lagons, ένα τοπικό ενυδρείο.

Οι καρχαρίες-λεοπάρδαλη είναι γνωστό ότι συγκεντρώνονται στην τοποθεσία σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους και «υποψιαζόμασταν ότι αυτή η συγκέντρωση γινόταν για σκοπούς ζευγαρώματος», εξήγησε ο Lassauce στο CNN. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανείς δεν είχε καταγράψει ένα τέτοιο συμβάν.

Η «εξάντληση» μετά την πράξη

Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στις 12 Ιουλίου 2024, ο Lassauce είπε ότι «συνάντησε αυτά τα δύο αρσενικά να αρπάζουν τα θωρακικά πτερύγια του θηλυκού με το στόμα τους».

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που είχε, δυνητικά, αυτό που έβλεπε, ο Lassuce ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί τους καρχαρίες και το έκανε για 90 λεπτά, μέχρι που κατέγραψε ένα γεγονός για πρώτη φορά.

Όπως αναφέρεται στην ερευνητική εργασία του, οι τρεις καρχαρίες, οι οποίοι είχαν μήκος περίπου 2,3 μέτρα, εντοπίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας.

Και τα δύο αρσενικά κρατούσαν το θηλυκό, το οποίο περιστασιακά πάλευε να απελευθερωθεί, για περισσότερο από μία ώρα. Ένα από τα αρσενικά ζευγάρωσε στη συνέχεια με το θηλυκό για 63 δευτερόλεπτα, πριν το δεύτερο αρσενικό κάνει το ίδιο, για 47 δευτερόλεπτα.

Μετά τη σεξουαλική επαφή, τα δύο αρσενικά έμειναν ακίνητα στον πυθμένα της θάλασσας καθώς το θηλυκό κολύμπησε μακριά.

Ο Lassauce εξήγησε ότι τα αρσενικά ήταν απλώς εξαντλημένα από τη διαδικασία.

«Το να κρατούν ένα θηλυκό ενώ προσπαθεί να απελευθερωθεί συνεχώς και το να ζευγαρώνουν μαζί του ενώ κολυμπούν, απλώς απορροφά όλη την ενέργεια του αρσενικού», επισήμανε.

Γνώσεις-«εφόδια» για την προστασία του είδους

Η παρατήρηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης σχετικά με την αναπαραγωγική συμπεριφορά και την χωρική οικολογία των καρχαριών-λεοπάρδαλη, γνώσεις που ενισχύουν την προσπάθεια για την προστασία του υπό εξαφάνιση είδους.

«Αυτή η συγκεκριμένη παρατήρηση παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγική συμπεριφορά, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των πρωτοκόλλων τεχνητής γονιμοποίησης, για παράδειγμα», δήλωσε ο Lassauce, ο οποίος συνεργάζεται με την διεθνή πρωτοβουλία διατήρησης ReShark.

«Εκπληκτικό και συναρπαστικό»

Από την πλευρά της, η Christine Dudgeon, ανώτερη ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Sunshine Coast, η οποία μελετά τους καρχαρίες-λεοπάρδαλη και συμμετέχει στην μελέτη, δήλωσε ότι η διαδοχική συμμετοχή δύο αρσενικών ήταν «εκπληκτική και συναρπαστική».

«Από την οπτική γωνία της γενετικής ποικιλομορφίας, θέλουμε να μάθουμε πόσοι πατέρες συμβάλλουν στις παρτίδες αυγών που γεννούν κάθε χρόνο τα θηλυκά», ανέφερε στη δήλωσή της.

Η Emily Humble, ερευνήτρια στη Βασιλική Σχολή Κτηνιατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και στο Ινστιτούτο Roslin, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, τόνισε στο CNN ότι η «σπάνια αυτή παρατήρηση» υπογραμμίζει τις ενδιαφέρουσες αναπαραγωγικές διαδικασίες των καρχαριών-λεοπάρδαλη.

«Όχι μόνο τα θηλυκά μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς αρσενικά μέσω της παρθενογένεσης, αλλά φαίνεται επίσης να ζευγαρώνουν με πολλαπλούς συντρόφους», δήλωσε η Humble στο CNN.

«Οι γενετικές μελέτες που εξετάζουν την πολλαπλή πατρότητα θα είναι το κλειδί για την κατανόηση του πώς αυτές οι στρατηγικές διαμορφώνουν τη γενετική ποικιλομορφία σε αυτό το απειλούμενο είδος», πρόσθεσε.