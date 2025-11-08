Όταν η μετάφραση του Ευαγγελίου ξεσήκωσε την Αθήνα

Σαν σήμερα, 8 Νοεμβρίου 1901, η Αθήνα συγκλονίζεται από τα λεγόμενα Ευαγγελικά (ή Ευαγγελιακά) – μια από τις πιο έντονες γλωσσικές και πολιτικές συγκρούσεις της νεότερης Ελλάδας. Αφορμή, η απόπειρα να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο στη δημοτική, τη γλώσσα που μιλούσε ο λαός, σε μια εποχή που η καθαρεύουσα κυριαρχούσε στον δημόσιο λόγο.

Μετά την ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία του 1897, η συζήτηση για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης είχε ανοίξει. Η βασίλισσα Όλγα ήταν εκείνη που ενθάρρυνε πρώτη τη μεταγλώττιση των Ευαγγελίων, έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητά στον απλό κόσμο.

Έτσι, η εφημερίδα Ακρόπολις πήρε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει σε συνέχειες το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στη δημοτική, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλλη. Ως αποτέλεσμα ξέσπασε ο κακός χαμός, με τις αντιδράσεις να είναι σφοδρές. Καθηγητές, φοιτητές και συντηρητικοί κύκλοι έσπευσαν, μάλιστα, να καταγγείλουν τη μετάφραση ως «βεβήλωση» της θρησκείας.

Σφοδρά επεισόδια και 8 νεκροί

Όσο περνούσαν οι μέρες, το κλίμα φανατιζόταν ολοένα και περισσότερο. Διαδηλώσεις, πορείες και ομιλίες οδήγησαν σε ακραία πόλωση. Στις 8 Νοεμβρίου, στο μεγάλο συλλαλητήριο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με κύριο αίτημα τον αφορισμό των υπευθύνων για τη μεταγλώττιση, η κατάσταση ξέφυγε. Ξέσπασαν έντονες συγκρούσεις με την αστυνομία, με τραγικό απολογισμό οκτώ νεκρούς (τρεις φοιτητές και πέντε πολίτες) και δεκάδες τραυματίες.

Ο «ιερός πόλεμος» των Ευαγγελικών / Φωτ.: Wikipedia

Οι πολιτικές συνέπειες ήταν άμεσες: παραιτείται ο Αρχιεπίσκοπος Προκόπιος Β’ και λίγες ημέρες αργότερα η κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη.

Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, σε ένα νέο (ειρηνικό αυτή τη φορά) συλλαλητήριο, οι διαδηλωτές -αφού έκαψαν ένα Ευαγγέλιο γραμμένο στη δημοτική- στη συνέχεια ενέκριναν ψήφισμα, με το οποίο αξίωναν τη λήψη μέτρων για τη μη κυκλοφορία του μεταγλωττισμένου κειμένου του Ευαγγελίου στη δημοτική και την αυστηρή τιμωρία καθενός που θα επιχειρούσε μεταγλώττισή του στο μέλλον.

Τα «Ευαγγελικά» δεν ήταν απλώς μια διαμάχη για μια μετάφραση. Ήταν μια σύγκρουση για τη γλώσσα, την ταυτότητα και τον προσανατολισμό του νεοελληνικού κράτους — ένα επεισόδιο που σημάδεψε βαθιά την πορεία της χώρας προς τον εκσυγχρονισμό.