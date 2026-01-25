Όταν η πολιτική επηρεάζει τα ταξίδια: Οι Ευρωπαίοι απομακρύνονται από τις ΗΠΑ

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να επηρεάζει όχι μόνο τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες, αλλά και τις ταξιδιωτικές επιλογές των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Financial Times, καταγράφεται σαφής μείωση στον αριθμό των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ, εξέλιξη που αρχίζει να προβληματίζει τον αμερικανικό τουριστικό και αεροπορικό κλάδο.

Τα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα δείχνουν ότι, τους μήνες μετά την εκλογή Τραμπ, οι αφίξεις από βασικές ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν καθοδική τάση. Χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν σημαντική πηγή επισκεπτών για τις ΗΠΑ, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες για συνέχιση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Πολιτική αβεβαιότητα, οικονομικές επιπτώσεις και αλλαγή προορισμών

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτώση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε οικονομικούς παράγοντες, όπως το αυξημένο κόστος ζωής ή τα αεροπορικά εισιτήρια. Αντίθετα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν η πολιτική αβεβαιότητα και η διεθνής εικόνα των ΗΠΑ. Η ρητορική της νέας κυβέρνησης, οι συζητήσεις για αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και η γενικότερη αίσθηση απρόβλεπτης πολιτικής κατεύθυνσης δημιουργούν, σύμφωνα με τη Financial Times, ένα αποτρεπτικό κλίμα για μερίδα Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Η μείωση των αφίξεων αρχίζει ήδη να έχει οικονομικό αντίκτυπο. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της αμερικανικής οικονομίας, με τους Ευρωπαίους επισκέπτες να συνεισφέρουν σημαντικά έσοδα σε ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, εστίαση και λιανεμπόριο.

Χαμηλές κρατήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς

Σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια και η Φλόριντα, καταγράφονται χαμηλότερες κρατήσεις σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επανεξετάζουν τη χωρητικότητα των διατλαντικών δρομολογίων. Την ίδια στιγμή, άλλοι προορισμοί φαίνεται να επωφελούνται από αυτή τη μετατόπιση. Ο Καναδάς, χώρες της Μεσογείου αλλά και προορισμοί εντός Ευρώπης προσελκύουν Ευρωπαίους ταξιδιώτες που αναζητούν μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα, απλούστερες διαδικασίες εισόδου και ένα περιβάλλον που θεωρούν πιο φιλικό.

Το ρεπορτάζ της Financial Times αναδεικνύει, τελικά, πόσο στενά συνδεδεμένες είναι η πολιτική εικόνα μιας χώρας και η ελκυστικότητά της ως ταξιδιωτικού προορισμού. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας, οι ταξιδιωτικές αποφάσεις φαίνεται να επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο από το κόστος και τις υποδομές, αλλά και από τα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα που εκπέμπει κάθε χώρα.