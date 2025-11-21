Όταν ξέρεις τι ζητάς: η Black Friday του Κωτσόβολου ζωντανεύει τη νοσταλγία των 00s και τη δύναμη της τεχνολογίας

Φέτος, ο Κωτσόβολος αποφασίζει να πάει αυτή τη «σχέση» ένα βήμα παραπέρα και να της δώσει… soundtrack.

Με ένα Y2K comeback που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι η καμπάνια φέρνει στο σήμερα το εμβληματικό «Ξέρω τι ζητάω» των Hi-5 — αυτή τη φορά με τρεις από τις αυθεντικές φωνές του συγκροτήματος. Το αποτέλεσμα; Ένα remix της εποχής των 00s, όπου τα MP3 players, τα flip phones και τα chunky sneakers συναντούν τον σύγχρονο κόσμο του Quick Commerce, του Plan K και της παράδοσης σε 60’.

Το βίντεο της καμπάνιας, που ήδη κάνει τον γύρο των social, παίζει δυνατά («ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ – THE BLACK FRIDAY EDITION») και λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σημερινή πραγματικότητα: όταν ξέρεις ακριβώς τι θες, ξέρεις και πού θα το βρεις.

H Black Friday της νέας εποχής

Σε μια χρονιά που η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ, ο σύγχρονος καταναλωτής δεν ψάχνει απλώς «μια καλή προσφορά». Ψάχνει την εμπειρία που θα τον διευκολύνει και την ευελιξία που θα του επιτρέψει να επιλέξει αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Και φέτος, ο Κωτσόβολος φαίνεται να έχει διαβάσει τις σκέψεις του καλύτερα από ποτέ.

Η Black Friday 2025 χτίζεται πάνω σε ένα απλό, αλλά ουσιαστικό insight: ξέρουμε τι ζητάτε — και το έχουμε ήδη φέρει. Οι τιμές πέφτουν, η διαθεσιμότητα ανεβαίνει, ενώ οι τρόποι παραλαβής και πληρωμής γίνονται πιο γρήγοροι και πιο ευέλικτοι. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία για ακόμα μια χρονιά επενδύει όχι μόνο σε προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες που κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα.

Οι αγορές όπως θα έπρεπε να είναι…

Το κέντρο της φετινής εμπειρίας είναι η αίσθηση ότι όλα λειτουργούν έτσι όπως θα θέλαμε να λειτουργούν πάντα. Η πλοήγηση στις προσφορές είναι πολύ εύκολη. Οι τιμές είναι με ειδική σήμανση για τις Black Friday επιλογές — και όλα συνοδεύονται από το γνώριμο πια εργαλείο της Εγγύησης BF Τιμής. Αν ένα προϊόν είναι φλαγκαρισμένο ως BF, ο καταναλωτής γνωρίζει ότι έχει διασφαλισμένη, πραγματική προσφορά.

Η ταχύτητα που άλλαξε το παιχνίδι

Αν υπάρχει όμως ένα σημείο όπου ο Κωτσόβολος έχει επενδύσει ξεκάθαρα περισσότερο από κάθε άλλον, είναι το last-mile. Στην εποχή όπου η καθημερινότητά μας είναι ασφυκτικά γεμάτη, η παράδοση γίνεται σημαντικότερη ακόμη και από την τιμή. Και η εταιρεία παραμένει, για ακόμη μια χρονιά, ο μοναδικός retailer που παραδίδει σε 60 λεπτά μέσω Wolt Drive.

Από την έναρξη των προσφορών και έως τις 26 Νοεμβρίου, η χρέωση πέφτει από τα 4,99€ στα 1,99€, ενώ όλα έχουν φροντιστεί ώστε να παραλαμβάνεις στη πόρτα σου χωρίς κόπο μέσα σε μια ώρα.

Για τον Κωτσόβολο, η άνεση του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό και την Κυριακή 23/11 οι παραδόσεις μένουν ανοιχτές, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να ζήσουν το Black Friday χωρίς περιορισμούς. Ακόμη και αυτή την ημέρα, μπορείς να παραγγείλεις το προϊόν που θες και να το παραλάβεις μέσα στην ώρα. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου· η τεχνολογία έρχεται σε εσένα, στον χρόνο σου, στον χώρο σου. Μια υπηρεσία που δεν απλώς διευκολύνει – αλλά αλλάζει πραγματικά την εμπειρία αγοράς.

Σε μια εβδομάδα που όλα γίνονται ξαφνικά δελεαστικά, χρήσιμο είναι να έχεις μια λίστα. Ο Κωτσόβολος φέρνει τη δυνατότητα «Pin Your Favorites», με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει έως 10–15 προϊόντα και να παρακολουθεί τις τιμές τους. Είναι το πιο πρακτικό «εργαλείο ηρεμίας» σε μια περίοδο που όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να αποσπαστείς από δεκάδες προσφορές.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ταχύτητα παραμένει το απόλυτο ζητούμενο — και εδώ, ο Κωτσόβολος δίνει απλώς τον καλύτερο εαυτό του. Παράλληλα, οι επιλογές πολλαπλασιάζονται: παραλαβή από Skroutz Point 24/7, παραλαβή σε 20 λεπτά από Quick Points ή παράδοση με ακριβές ραντεβού στη μέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον αγοραστή. Η ευκολία δεν είναι υπόσχεση — είναι πλέον δεδομένο.

Ευελιξία πληρωμής για πραγματική ελευθερία

Το Plan K, το χρηματοδοτικό εργαλείο του Κωτσόβολου, παραμένει στη Black Friday, ως ένας τρόπος να αποκτήσει ο καθένας αυτό που θέλει, στον χρόνο και στον ρυθμό που τον βολεύει. Σε μια περίοδο προσφορών όπου η προσβασιμότητα είναι εξίσου σημαντική με την τιμή, η δυνατότητα ευέλικτων πληρωμών ολοκληρώνει την εμπειρία.

100+ σημεία εξυπηρέτησης. Ένα brand. Και η ίδια εμπιστοσύνη.

Η φετινή Black Friday στηρίζεται στη δύναμη του δικτύου. Με περισσότερα από 100 φυσικά σημεία πώλησης, τηλεφωνικό κέντρο και online πλατφόρμα, ο Κωτσόβολος δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας που μετράει όσο και οι τιμές: όπου κι αν βρίσκεσαι, υπάρχει ένας τρόπος να εξυπηρετηθείς γρήγορα, ξεκάθαρα και σωστά.

Οι υπηρεσίες τοποθέτησης, ασφάλειας και εγγύησης συμπληρώνουν την εικόνα, μετατρέποντας την αγορά ενός προϊόντος σε ολοκληρωμένη εμπειρία. Η Black Friday δεν είναι μόνο η στιγμή της αγοράς — είναι και όλα όσα ακολουθούν.

Η Black Friday όπως θα θέλαμε να είναι πάντα

Φέτος, ο Κωτσόβολος δείχνει ότι η Black Friday μπορεί να έχει ρυθμό, μπορεί να έχει νοσταλγία, μπορεί να έχει τεχνολογία — αλλά πάνω από όλα, μπορεί να έχει λογική. Μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε.

Και το καλύτερο; Μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μας θυμίζει πως, μερικές φορές, τα πιο δυνατά comeback δεν είναι εκείνα της μουσικής… αλλά της εμπιστοσύνης.