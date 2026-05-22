Όταν «μιλάει» η εμπειρία: Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final Four

Το Final Four της Αθήνας έφτασε, με το πρώτο τζάμπολ να απέχει πια μόλις μερικές ώρες. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 18:00 την Φενέρμπαχτσε, ενώ λίγο αργότερα Βαλένθια και Ρεάλ δίνουν την δική τους «μάχη» για το άλλο εισιτήριο του μεγάλου τελικού της Κυριακής.

Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει παίκτες γεμάτους από παραστάσεις και εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, με αρκετούς παίκτες του φετινού F4 να μετρούν μεγάλο αριθμό παρουσιών στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ποια είναι όμως η πιο «έμπειρη» ομάδα του φετινού Final Four; Ποιος παίκτης είναι στην κορυφή των συμμετοχών;

«Πρωταθλητής» ο Ολυμπιακός

Σε διοργανώσεις όπως το Final Four, οι προσωπικότητες και οι παραστάσεις συχνά κάνουν τη διαφορά. Και σε αυτόν τον τομέα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή. Το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού μετρά συνολικά 70 συμμετοχές σε Final Four, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα της διοργάνωσης. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Κώστας Παπανικολάου με 15 παρουσίες, ενώ ακολουθούν οι Μουστάφα Φαλ και Τόμας Γουόκαπ με οκτώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται για ακόμη μία φορά γεμάτη εμπειρία και «know how». Οι Μαδριλένοι μετρούν συνολικά 48 παρουσίες σε Final Four, με τον Σέρχιο Γιουλ να ξεχωρίζει έχοντας 20 συμμετοχές και 11 νίκες.

Δίπλα του βρίσκονται οι Καμπάτσο, Χεζόνια, Ντεκ και Αμπάλδε, ενώ σημαντική απουσία αποτελεί ο τραυματίας Βάλτερ Ταβάρες.

Η Φενέρμπαχτσε ταξιδεύει στην Αθήνα με σαφώς λιγότερες συμμετοχές (37), αλλά με εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας, έχοντας 21 νίκες και 16 ήττες σε Final Four.

Ηγέτης των Τούρκων σε εμπειρία είναι ο Νάντο Ντε Κολό με 10 συμμετοχές, με τους Μαχμούτογλου και Μέλι να ακολουθούν. Παράλληλα, εννέα παίκτες της Φενέρ ήταν μέλη της περσινής βερζιόν της ομάδας που σήκωσε το τρόπαιο, στοιχείο που δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συνολικά, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε εμπειρία με 70 συμμετοχές, ακολουθεί η Ρεάλ με 48, η Φενέρ με 37 και τελευταία η άπειρη Βαλένθια με μηδέν παρουσίες σε Final Four.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Σέρχιο Γιουλ παραμένει ο απόλυτος «άρχοντας» της διοργάνωσης με 20 εμφανίσεις, ενώ πίσω του βρίσκονται ο Παπανικολάου με 15 και οι Ντε Κολό και Ταβάρες με 10.