Όταν ο Ιερώνυμος ένωσε Αλεξίου, Γκερέκου και Μοροπούλου... (στο όνομα της Δημητσάνας)

Ο Ανιχνευτής, ως γνωστός λάτρης του εκκλησιαστικού (και όχι μόνο) παρασκηνίου, δεν γινόταν να μην βγάλει λαβράκι. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στο «Divani Caravel», η Αδελφότητα Δημητσανιτών «Γρηγόριος Ε’» ανακήρυξε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε Επίτιμο Πρόεδρό της. Μάλιστα, ο Μακαριώτατος είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος που παίρνει αυτόν τον τίτλο από το ιστορικό σωματείο.

Το «All-Star» πάνελ των ομιλητών



Αυτό που είχε πραγματικό ενδιαφέρον, πέρα από τα τυπικά εκκλησιαστικά («πολυσχιδές έργο» είπε ο Γόρτυνος Νικηφόρος, «ευγνωμοσύνη» εξέφρασε ο Υφυπουργός Κώστας Βλάσης), ήταν το mix 'n' match των προσωπικοτήτων που επιστρατεύτηκαν για να μιλήσουν για τον Ιερώνυμο. Σημειώνετε;

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Η Χάρις Αλεξίου, έριξε την ατάκα της βραδιάς: «Δεν ξέρω αν το τραγούδι φτάνει εκεί που φτάνει η προσευχή, αλλά όταν και τα δύο είναι αληθινά, φτάνουν ψηλά».

Η Άντζελα Γκερέκου, πάντα αισθητική, δήλωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος «δεν επενδύει στην εικόνα, αλλά στον άνθρωπο».

Η Τόνια Μοροπούλου, η «σιδηρά κυρία» του ΕΜΠ θύμισε τις εποχές που έσωζαν μαζί το Ιερό Κουβούκλιο στον Πανάγιο Τάφο.

Μαζί τους και η αρχαιολόγος Χρυσάνθη Γάλλου, αλλά και ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας. Πλήρης κάλυψη: από πολιτισμό και επιστήμη, μέχρι... καρδιολογία.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Η ατάκα για τους «άγριους» παπάδες



Ο Ιερώνυμος, πάντως, συγκινήθηκε. Θυμήθηκε τα παλιά χρόνια στη Θήβαστο πλευρό του μακαριστού Νικόδημου και έβγαλε και μια είδηση με αποδέκτες εντός των τειχών της Ιεραρχίας: «Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο», είπε, αφήνοντας αιχμές για το πώς συμπεριφέρονταν παλαιότερα (ή και σήμερα;) ορισμένοι κληρικοί.Για την ιστορία, εκεί ήταν η «μισή» Ιερά Σύνοδος (Σπάρτης Ευστάθιος, Θηβών Γεώργιος, Μαντινείας Επιφάνιος κ.ά.), αλλά και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου.

