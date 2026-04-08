Όταν ο Μιρτσέα και ο Ράζβαν βρέθηκαν αντιμέτωποι: Το φιλί και η συγκίνηση του προπονητή του ΠΑΟΚ

Η απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου γέμισε θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Τα μηνύματα και οι αποχαιρετισμοί από κόσμο που γνώριζε και είχε βοηθήσει ο εκλιπόντας τεχνικός ήταν αμέτρητα. Ποδοσφαιριστές που είχε συνεργαστεί, αντίπαλοι προπονητές, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και σύλλογοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα αποχαιρετισμού σε έναν θρύλο των πάγκων.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου όμως δεν αποχαιρέτησε τον θρύλο προπονητή Μιρτσέα, ούτε τον δεύτερο προπονητή με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία. Αποχαιρέτισε τον πατέρα του. Έναν πατέρα που του μετέδωσε την αγάπη και το πάθος για το ποδόσφαιρο. Που τον είχε από μικρό από κοντά, στο πλάι του και του έμαθε όσα ξέρει για το ποδόσφαιρο, τις τακτικές, τα συστήματα και την διαχείριση προσωπικοτήτων. Όπως είχε δηλώσει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, στο ιταλικό ντοκιμαντέρ «PAOK: where culture meets passion» στο YouTube, ο πατέρας του παρόλο που δεν το έκανε με λόγια, του μετέδωσε αυτό το πάθος για το παιχνίδι.

«Ο πατέρας μου παρόλο που δεν το έκανε με την φωνή του, ή με τα λόγια του, μου μετέδωσε αυτό το πάθος για το ποδόσφαιρο. Από όταν ήμουν παιδί θυμάμαι να με παίρνει μαζί του στο προπονητικό κέντρο και στα αποδυτήρια, ήμουν 3 με 4 ετών. Ήμουν με τους ποδοσφαιριστές και με πειράζανε, παίζανε μαζί μου, επομένως ξέρω από την αρχή της ζωής μου πέρα από το άθλημα και το πως είναι να βρίσκεσαι στα αποδυτήρια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, την δυναμική και το πως πρέπει να είναι η επικοινωνία».

Η στιγμή που ο γιος κέρδισε τον πατέρα

Ο Ράζβαν ήταν τερματοφύλακας και κρέμασε τα γάντια του το 2003 σε ηλικία 34 ετών, ενώ ένα χρόνο μετά ανέλαβε την πρώτη του ομάδα ως πρώτος προπονητής, την Ραπίντ Βουκουρεστίου. Το 2005 πατέρας και γιος βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν αγώνα για το Κύπελλο UEFA. Τότε ο Μιρτσέα ήταν στον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρόλο που ήταν η πρώτη τους αναμέτρηση ως αντίπαλοι, οι δυο τους ήταν άκρως επαγγελματίες κατά την διάρκεια του αγώνα, εκεί που η Ραπίντ επικράτησε με 1-0. Στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου και ενώ ο Ράζβαν μιλούσε, ο πατέρας του βρέθηκε από πάνω του και του έδωσε ένα πατρικό φιλι με υπερηφάνεια, σαν να τον συγχαίρει μπροστά σε όλους που τον κέρδισε. Εκείνη την στιγμή ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν άντεξε και βουρκωμένος προσπάθησε να ηρεμήσει ώστε να συνεχίσει να απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.