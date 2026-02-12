Όταν ο πρόεδρος συνάντησε τον πρώην πρωθυπουργό - Τι συζήτησαν Τασούλας και Τσίπρας

Φιλικό κλίμα, ανταλλαγή απόψεων, χαμόγελα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αυτό ήταν το κλίμα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τασούλα, με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.



Οι δυο παράγοντες είχαν εκ του σύνεγγυς, να βρεθούν, μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είχαν διακόψει την επικοινωνία τους «αλλά αλλιώς είναι από κοντά», όπως έλεγε και στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού.



Δεν ακολούθησαν τη διπλωματική πεπατημένη. Με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση συνομιλίας, συζήτησαν επί, σχεδόν παντός επιστητού. Και για την υπόθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης και για τις ανησυχίες του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το διεθνές περιβάλλον αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

Εξάλλου είχαν καιρό να βρεθούν και οι δυο εκτιμούν την προσωπικού του συνομιλητή τους. Επομένως η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μείνει σε στερεότυπες αναλύσεις. Λέγεται πως ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τις όποιες ανησυχίες έχει για την πορεία της χώρας και σε συνδυασμό με τους εξωτερικούς παράγοντες.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχασε την ευκαιρία-όσοι τον γνωρίζουν ήταν σίγουροι-να ρωτήσει με το γνωστό του πολιτικό τρόπο, τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, για την επιστροφή του στην κεντρική αρένα. Λέγεται πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν διέψευσε αλλά και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ούτε για το χρόνο της δημοσιοποίησης ούτε για την ταυτότητα της νέας του κίνησης.



Συζήτησαν, επίσης και για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και οι δυο συμφώνησαν στην ενίσχυση του διαλόγου.