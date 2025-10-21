Όταν οι άνδρες τολμούν: Ποιος είπε ότι το κόκκινο κραγιόν και οι γόβες δεν ταιριάζουν με τα γένια;

Έχουμε δει ουκ ολίγες φορές άνδρες να βάφουν τα νύχια τους μαύρα αποκαλύπτοντάς μας την ροκ πλευρά τους και μάλιστα οι καλλιτέχνες που πρωτοστάτησαν στην υιοθέτηση αυτής της τάσης ως μορφή έκφρασης, ήταν ο David Bowie, ο τραγουδιστής των Nirvana Kurt Cobain και ο frontman των Queen, Freddie Mercury. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι και άνδρες της εγχώριας showbiz τολμούν να σπάσουν τα στερεότυπα και να υιοθετήσουν συνήθειες που άλλοτε θεωρούνταν γυναικείο προνόμιο και που τώρα όμως είναι παγκόσμιες τάσεις ή απλά να φωτογραφηθούν με ένα παράδοξο concept προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα.

H φωτογράφος Ρούλα Ρέβη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και στην φωτογραφία ο σύζυγός της Αποστόλης Τότσικας ποζάρει φορώντας κόκκινο κραγιόν. «Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου , ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητα του, την αφοσίωσή του και την αντίληψή του για τη δουλειά του αλλά και για την δική μου ! Love you» έγραψε στην λεζάντα.

Πίσω στον χρόνο πρώτος και καλύτερος που τόλμησε να προκαλέσει με την εικόνα του, ο ανατρεπτικός και πάντα ροκ Νίκος Καρβέλας που εδώ και χρόνια βάφει τα νύχια του και τα μάτια του μαύρα. «Μου αρέσει που μεγαλώνοντας τολμάει να βάφει τα μάτια του και τα νύχια του» έχει πει γι' αυτόν ο Σταμάτης Κραουνάκης.

φωτογραφία NDP

Πρωτοπόρος και ο Λάκης Γαβαλάς που ανέκαθεν δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να βάψει τα νύχια του, να μακιγιαριστεί και να φορέσει τακούνια, φούστες, φορέματα και ό,τι του κάνει κέφι, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και τα αρνητικά σχόλια.

Εμπρός στον δρόμο που χάραξαν οι άλλοι και ο Γιώργος Μαζωνάκης που τελευταία τον βλέπουμε όλο και πιο συχνά να βάφει τα νύχια του - μάλιστα πρόσφατα τον είδαμε με κόκκινα νύχια- αλλά και να φορά φούστες - κάτι που το κάνει εδώ και πολλά χρόνια καθώς πάντα το ντύσιμό του ήταν εκκεντρικό για πολλούς και οι στιλιστικές του επιλογές αποτελούσαν θέμα συζήτησης.

φωτογραφία NDP

Σχόλια προκάλεσε και η ανατρεπτική φωτογράφιση του Βασίλη Μπισμπίκη πριν από μερικούς μήνες που είχε ως βασικό θέμα τη συμπερίληψη, την ελευθερία έκφρασης και την ανατρεπτική προσέγγιση στην έννοια της ταυτότητας φύλου. Ο ηθοποιός πόζαρε φορώντας κόκκινες γόβες και διχτυωτές, μαύρες κάλτσες και η φωτογράφος Άσπα Κουλύρα έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε στο instagram. «Σε ένα υπέροχο θέμα για τη συμπερίληψη που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Ένας ωραίος ακομπλεξάριστος τύπος».