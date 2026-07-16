Όταν οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Honeymoon Song»

Λίγοι γνωρίζουν ότι οι Beatles έχουν ερμηνεύσει τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Κι όμως, στις 16 Ιουλίου 1963, το θρυλικό συγκρότημα ηχογράφησε για λογαριασμό του BBC το «Honeymoon Song», ένα κομμάτι που γεννήθηκε από τη μουσική που είχε συνθέσει ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός για κινηματογραφική ταινία λίγα χρόνια νωρίτερα.



Η γέννηση του «Honeymoon Song»



Στα τέλη του 1958, ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε το βασικό μουσικό θέμα για την ταινία «Luna de Miel» («Honeymoon» στα αγγλικά, «Νύχτα Γάμου» στην Ελλάδα) του Βρετανού σκηνοθέτη Μάικλ Πάουελ, με πρωταγωνιστές τον Άντονι Στιλ και τη Λουντμίλα Τσερίνα.



Από τη μουσική αυτή δημιουργήθηκε το «Honeymoon Song», με αγγλικούς στίχους του Γουίλιαμ Σανσόμ, το οποίο ηχογράφησε ο Ιταλός τραγουδοποιός Μαρίνο Μαρίνι μαζί με το κουαρτέτο του.



Στην Ελλάδα, το τραγούδι απέκτησε νέα ζωή ως «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου», με στίχους του Βασίλη Καρδή – ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου – και τη φωνή της Γιοβάνας, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία.

Το «Luna de Miel» αποτέλεσε έναν από τους λόγους που ο Μίκης Θεοδωράκης απέκτησε ιδιαίτερη σχέση με την Κούβα. Επισκέφθηκε τη χώρα το 1962 ως βουλευτής της ΕΔΑ, ενώ το 1981 επέστρεψε καλεσμένος του Φιντέλ Κάστρο για τη μεγάλη συναυλία στην Αβάνα με το έργο του Πάμπλο Νερούδα «Canto General».

Πώς έφτασε στα χέρια των Beatles



Η εκτέλεση του Μαρίνο Μαρίνι εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος πρότεινε στους Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ να το συμπεριλάβουν στο ρεπερτόριό τους για τη δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή του BBC «Pop Go The Beatles».



Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 1963 στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή των:

Πολ ΜακΚάρτνεϊ (φωνητικά, μπάσο)

Τζον Λένον (κιθάρα)

Τζορτζ Χάρισον (κιθάρα)

Ρίνγκο Σταρ (ντραμς)

Από τα αρχεία του BBC στη δισκογραφία



Η εκτέλεση των Beatles μεταδόθηκε για πρώτη φορά από το BBC στις 8 Αυγούστου 1963. Ωστόσο, στη συνέχεια παρέμεινε στα αρχεία του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.



Τελικά, το κοινό απέκτησε ξανά πρόσβαση στην ηχογράφηση το 1994, όταν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Beatles: Live at the BBC», αποκαλύπτοντας σε εκατομμύρια ακροατές μια λιγότερο γνωστή σύνδεση του συγκροτήματος με την ελληνική μουσική.

Οι στίχοι του «Honeymoon Song»

I never knew that a day like today lay before us

I’ve got the sun in my heart and my heart’s in the sun

Skies are as bright as your eyes

The horizon is open

Love is the ceiling

Feelings are reeling

Free as the air Forever on and forever

Forever on side by side

Who ever knew that we two could be free as we’d fancy?

Fancy is free

But are we who are bound to each other by love?

To each other by love Who ever knew that we two could be free as we’d fancy?

Fancy is free

But are we who are bound to each other by love?

To each other by love

To each other by love

To each other by love

Η αγάπη του ΜακΚάρτνεϊ για τον Θεοδωράκη



Η εκτίμηση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το έργο του Θεοδωράκη δεν σταμάτησε στην ηχογράφηση των Beatles.



Το 1969, όταν ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου δίσκου της Ουαλής τραγουδίστριας Mary Hopkin, επέλεξε να συμπεριληφθεί και το «Honeymoon Song» στο άλμπουμ «Post Card», το οποίο κυκλοφόρησε από την Apple Records, τη δισκογραφική εταιρεία των Beatles.



Η επιλογή αυτή επιβεβαίωσε ότι ο ΜακΚάρτνεϊ θεωρούσε το τραγούδι ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της εποχής, συμβάλλοντας ώστε μια μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη να αποκτήσει διεθνή απήχηση και να συνδεθεί με ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής.

Με πληροφορίες από το Σαν σήμερα - beatlesbible.com