Όταν οι Guns N' Roses απέρριψαν τη «Μελάνια» - Η διαμάχη για τη μουσική των Radiohead

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Μελάνια», που καταγράφει τη ζωή της Μελάνια Τραμπ λίγο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της στην προεδρία των ΗΠΑ. Όπως αποκάλυψε ο παραγωγός της ταινίας, Μαρκ Μπέκμαν, κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής αρνήθηκαν να παραχωρήσουν άδεια χρήσης των τραγουδιών τους, επικαλούμενα – όπως είπε – πολιτικούς λόγους.

Άρνηση από Guns N’ Roses

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, σύμφωνα με τον Μπέκμαν, μεταξύ των καλλιτεχνών που απέρριψαν το αίτημα χρήσης της μουσικής τους ήταν οι Guns N’ Roses, η Γκρέις Τζόουνς, καθώς και οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Prince.



«Υπήρχαν κομμάτια που θέλαμε πολύ να εντάξουμε στην ταινία, αλλά η πολιτική στάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο», δήλωσε ο παραγωγός.



Για τους Guns N’ Roses, ο Μπέκμαν αποκάλυψε ότι υπήρξε εσωτερική διαφωνία: «Ένα μέλος ήταν θετικό και είπε «προχωράμε», ενώ ένα άλλο ήταν κατηγορηματικά αντίθετο. Χρειαζόμασταν ομόφωνη έγκριση, κάτι που τελικά δεν επιτεύχθηκε».

Ανάλογη ήταν και η στάση της Γκρέις Τζόουνς. «Υπήρχε ένα τραγούδι που θεωρούσαμε ιδανικό, όμως δεν ξεπεράστηκε το πολιτικό εμπόδιο, παρότι το ντοκιμαντέρ δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα», τόνισε.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην περίπτωση του Prince, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από νομικό εκπρόσωπο της περιουσίας του καλλιτέχνη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως «ο Prince δεν θα ήθελε ποτέ η μουσική του να συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Όχι» και από τους Radiohead

Την ίδια ώρα, ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Phantom Thread», Πολ Τόμας Άντερσον, ζήτησαν την αφαίρεση της μουσικής τους από το ντοκιμαντέρ, αίτημα που –όπως έγινε γνωστό– απορρίφθηκε από την παραγωγή.

Ο Μπέκμαν υποστήριξε ότι είναι απογοητευτικό όταν, όπως είπε, «η πολιτική προηγείται της καλλιτεχνικής διάστασης», συμπληρώνοντας ότι η πρόθεση της ταινίας δεν ήταν να αποτελέσει πολιτική δήλωση, αλλά ένα προσωπικό πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ.

