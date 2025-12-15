Όταν οι κερκίδες «ζωγραφίζουν»: Τα 5 καλύτερα κορεό του αγωνιστικού διημέρου που μας πέρασε (video)

Το Σαββατοκύριακο (13-14/12) που μας πέρασε είχε μεγάλα ντέρμπι, σπουδαίες αναμετρήσεις, γκολ, θέαμα και την κορύφωση της βαθμολογικής «μάχης» λίγο πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Ωστόσο, έξω από τον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι των ομάδων έδωσαν το δικό τους «ρεσιτάλ» μέσα από κορεό που κέρδισαν τις εντυπώσεις. Το flash.gr παρουσιάζει τις 5 καλύτερες οπαδικές «χορογραφίες» του διημέρου.

Το φαντασμαγορικό κορεό 18.000 τετραγωνικών μέτρων της Τβέντε

Την Κυριακή (14/12) η Τβέντε υποδέχθηκε την γειτονική Γκόου Αχέντ Ιγκλς, την οποία και κέρδισε με σκορ 2-0. Αυτό, όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν το καταπληκτικό κορεό των φιλάθλων των γηπεδούχων, οι οποίοι παρουσίασαν μία «κορεογραφία», η οποία αναφέρεται πως είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το γιγαντοπανό των οπαδών της Τβέντε κάλυπτε ολόκληρη την επιφάνεια των κερκίδων του σταδίου «Γκροσλ Φέστε» και είχε εμβαδόν 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Αφορμή για την ανάρτηση του φαντασμαγορικού κορεό αποτέλεσε η επέτειος 700 χρόνων από την ίδρυση της πόλης, Ένσκεντε στην οποία εδρεύει η γηπεδούχος ομάδα.

Το τεράστιο πανό, το οποίο ήταν επηρεασμένο από το διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα «Αρ Ντεκό» (μτφ. «Διακοσμητική Τέχνη») απεικόνιζε στιγμές και πρόσωπα από την ιστορία της πόλης. Στο κορεό παρουσιάζονται αναπαραστάσεις από τις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν την πόλη του Ένσκεντε, τα πρόσωπα των θρησκευτικών ηγετών James The Great και Alfons Ariens, καθώς και απεικονίσεις από ιστορίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το οπαδικό γκρουπ «Vak P», το οποίο επιμελήθηκε το κορεό ανέφερε πως για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 2.500 λίτρα χρώματος.

Ο αγγλικός εμφύλιος πόλεμος και η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League

Η μεγάλη επιστροφή της Σάντερλαντ στα “μεγάλα σαλόνια” του αγγλικού ποδοσφαίρου δεν έφερε συγκίνηση μόνο στους φιλάθλους της, αλλά, παραδόξως, σκόρπισε χαρά και στους οπαδούς της μισητής Νιούκαστλ. Ο λόγος; Απλός. Νιούκαστλ και Σάντερλαντ κατόρθωσαν, επιτέλους, να λύσουν τις διαφορές τους σε επίπεδο Premier League, έπειτα από εννιά ολόκληρα χρόνια.

Κι αν οι παράγοντες που στοιχειοθέτησαν την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είναι ήδη γνωστοί, μία σύντομη αναδρομή στις ιστορικές συνθήκες, που τη διαμόρφωσαν είναι αρκετή για να το κάνει.

Σύγκρουση των ποδοσφαιριστών της Σάντερλαντ και της Νιούκαστλ. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Το γνωστό και ως Tyne-Wear Derby συνιστά μία από τις πλέον παραδοσιακές αντιπαλότητες στο Νησί. Η ιστορία της έχθρας ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Νιούκαστλ αποτελεί μία σύγχρονη διαστολή της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο πόλεις κατά τη διάρκεια του πρώτου αγγλικού εμφυλίου πολέμου (1642-1651). Τα προνόμια που απολάμβανε η τάξη των εμπόρων στο φιλοβασιλικό Νιούκαστλ, σε σύγκριση με αυτά των εμπόρων του Σάντερλαντ, αποτέλεσαν αντικείμενο διαμάχης. Η επαρχία του Wearside τάχθηκε υπέρ των Κοινοβουλευτικών, αμφισβητώντας, έτσι, όχι μόνο τον Βασιλιά Κάρολο Α’,

αλλά και τα συμφέροντα των εμπόρων της γείτονας πόλης Νιούκαστλ. Τέσσερις αιώνες μετά, το πνεύμα της αντιπαλότητας παραμένει ολοζώντανο, έστω και αν η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε από το πεδίο της μάχης στους αγωνιστικούς χώρους.

Sunderland’s tifo today ready for the derby game vs Newcastle today 🤩 pic.twitter.com/dq2csvDdxx — The Don ⚽️ (@TheDonMalen) December 14, 2025

Το απόγευμα της Κυριακής (14/12) η εξαιρετική φέτος Σάντερλαντ υποδέχθηκε τη Νιούκαστλ και αναδείχθηκε νικήτρια, έπειτα από αυτογκόλ του Βολτεμάντε στο 46ο λεπτό. Στο πλαίσιο της μεγάλης αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της Σάντερλαντ ανάρτησαν ένα επιβλητικό κορεό, που απεικόνιζε ένα τεράστιο αιλουροειδές, το οποίο αντιπροσωπεύει το ψευδώνυμο των γηπεδούχων «μαύρες γάτες», να κατασπαράζει ένα πτηνό, το οποίο αντιπροσωπεύει το ψευδώνυμο της Νιούκαστλ «οι καρακάξες».

Γιορτάζοντας μία φιλία τεσσάρων δεκαετιών

Οι οπαδοί της Σάλκε μοιράζονται με τους υποστηρικτές της ιστορικής Νυρεμβέργης μία ιδιαίτερη σχέση. Συχνά, ο κόσμος των φιλάθλων ταλανίζεται από διαμάχες, έχθρες και αντιπαραθέσεις σώμα με σώμα. Στην περίπτωση των δύο γιγάντων από την Γερμανία, βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ήταν 1980 όταν οι φίλαθλοι της Νυρεμβέργης, Στεφάν και Μόνικα επέστρεφαν με το τρένο από τον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ. Τότε, ο μύθος λέει πως δέχθηκαν αναίτια επίθεση από αντίπαλους οπαδούς, όμως ο φίλαθλος της Σάλκε, Πίτερ υπερασπίστηκε το αβοήθητο ζευγάρι. Από τότε, οι υποστηρικτές της Σάλκε και οι οπαδοί της Νυρεμβέργης μοιράζονται μία σπάνια φιλία. Οι δύο πυρήνες των οργανωμένων επισκέπτονται συχνά ο ένας τον άλλο και κυκλοφορούν από κοινού οπαδικά μπλουζάκια και σκουφιά με τα εμβλήματα των ομάδων.

Την Κυριακή (14/12) ο αγώνας ανάμεσα στους «μπλε» της κοιλάδας του Ρουρ και τους «κόκκινους διαβόλους» του γερμανικού ποδοσφαίρου στο στάδιο «Γκελζενκίρχεν» έληξε 1-0 υπέρ της Σάλκε. Όμως την παράσταση έκλεψαν οι φίλαθλοι των γηπεδούχων, οι οποίοι παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο αρχικά απεικόνιζε το έμβλημα της ομάδας τους και στη συνέχεια το σήμα της Νυρεμβέργης. Τα δύο κορεό κάλυπταν τη συνολική επιφάνεια της κερκίδας των οργανωμένων οπαδών της Σάλκε.

Ο Άτλας και οι οπαδοί της Μαρσέιγ που δεν απογοητεύουν ποτέ

Το βράδυ της Κυριακής (14/12) η Μαρσείγ υποδέχθηκε στο ιστορικό «Βελοντρόμ» την Μονακό. Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν των Μονεγάσκων με σκορ 1-0 έπειτα από γκολ του φορμαρισμένου φέτος Μέισον Γκρίνγουντ στο 82' και παρέμειναν στο κυνήγι της πρωτοπόρου Λανς.

Οι δημοφιλείς οπαδοί των γηπεδούχων, οι οποίοι συχνά αναρτούν εντυπωσιακά κορεό και εκπονούν φαντασμαγορικά σόου με βεγγαλικά, άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους και στο τοπικό ντέρμπι εναντίον της Μονακό.

Στην μία κερκίδα των οργανωμένων φιλάθλων της Μαρσείγ κυριάρχησαν τα χρώματα του συλλόγου, μπλε και λευκό. Παράλληλα, το πάνω διάζωμα κατακλύστηκε από το χρώμα πορτοκαλί, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στη δεύτερη εμφάνιση της ομάδας, καθώς και στα λογότυπα των οπαδών των γηπεδούχων.

Το καλοσχεδιασμένο φόντο καλύφθηκε από την απεικόνιση του Άτλαντα. Το φαντασμαγορικό κορεό συνόδευαν δύο πανό, τα οποία έγραφαν «Ultras Marseille» με γραμματοσειρά επηρεασμένη από την αισθητική του γκραφίτι, καθώς και καπνογόνα σε κίτρινο χρώμα, τα οποία ταίριαζαν χρωματικά με την αναπαράσταση του προσώπου της ελληνικής μυθολογίας. Στην απέναντι κερκίδα, οι οπαδοί της Μαρσέιγ άναψαν δεκάδες κόκκινα βεγγαλικά.

Οι «φλόγες» των οπαδών της Τολούκα στον τελικό του πρωταθλήματος Μεξικό

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) η Τολούκα υποδέχθηκε την Τίγκρες στον επαναληπτικό τελικό του πρωταθλήματος Μεξικό. Οι γηπεδούχοι, που ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα, κατόρθωσαν να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0, επικράτησαν με σκορ 2-1 στην κανονική διάρκεια και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο στην διαδικασία των πέναλτι (9-8).

Το δραματικό φινάλε του πρωταθλήματος συνόδευσε το καταπληκτικό κορεό των οπαδών της Τολούκα. Η δυτική κερκίδα του σταδίου «Ντεμέσιο Ντίες» βάφτηκε σε κόκκινο και μαύρο χρώμα. Μπροστά από τους φιλάθλους των γηπεδούχων εμφανίστηκε ένας τεράστιος «διάβολος» που φορούσε τη φανέλα της Τολούκα και στα πλάγια αναρτήθηκαν πανό που απεικόνιζαν τις φλόγες που συνοδεύαν την παρουσία του τρομακτικού για τους ποδοσφαιριστές και τους οπαδούς της Τίγκρες μυθικού πλάσματος.