«Όταν σου ρίχνουν μπουνιά, θα αντιδράσεις - Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ»: Τι λέει η μητέρα του 25χρονου

Τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, που οδήγησε στον τραυματισμό ενός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού, κατέθεσε η μητέρα του 25χρονου που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και επικίνδυνες βλάβες σε αδύναμου ατόμου.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν από μια ένταση ανάμεσα σε γυναίκες, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή. «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε "τι με σπρώχνετε;". Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε "αφού κάθεσαι μέσα στη μέση". Η κοπέλα τους είπε "εσείς τις ανακατεύστε" και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε "πάρε να έχεις"» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η ίδια υποστήριξε ότι ο γιος της παρενέβη για να χωρίσει τα κορίτσια που είχαν πιαστεί στα χέρια, όταν, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον 17χρονο. «Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», κατέληξε η μητέρα του 25χρονου.

Την ίδια ώρα, ο 25χρονος δράστης που το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου ξυλοκόπησε έναν 17χρονο ΑμεΑ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας ενώ το ανήλικο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με κάταγμα στη γνάθο. Όπως έγινε γνωστό, μαζί με τον 25χρονο βρισκόταν και η 20χρονη σύντροφός του η οποία και συνελήφθη.

Το χρονικό του βίαιου επεισοδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το βράδυ στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος μαζί με τις δύο αδερφές του είχε πάει για να παρακολουθήσει μία συναυλία που γίνονταν στο πλαίσιο του τοπικού πανηγυριού. Κάποια στιγμή, λόγω της πολυκοσμίας που υπήρχε, η μία από τις αδερφές του σκούντησε την 20χρονη που αντέδρασε άσχημα -αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια χτυπώντας στα χείλη την μεγαλύτερη αδερφή του 17χρονου.

Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στις κοπέλες και τότε παρενέβη ο 25χρονος που αρχικά χτύπησε τη μία από τις δύο αδερφές του ανήλικου ΑμΕΑ αγοριού και στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον 17χρονο (σ.σ. είναι στο φάσμα του αυτισμού), με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στη γνάθο και να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος τρόμαξε όταν έγινε το πρώτο περιστατικό με την αδερφή του κι έβαλε τις φωνές κάτι που αποτέλεσε το «άλλοθι» για τον 25χρονο προκειμένου να τον χτυπήσει με βαναυσότητα. Αμέσως μετά το ζευγάρι εξαφανίστηκε από την περιοχή, αλλά οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κατάφεραν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που υπήρχε και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου γνώστη πολεμικών τεχνών και της 20χρονης συντρόφου του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς ο 17χρονος είναι μαθητής ειδικού σχολείου. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης και αναμένεται η απόφαση για την ποινική μεταχείριση τους.