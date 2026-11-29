Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια των γονιών της που κατηγορούνται για μαστροπεία της ανήλικης.

Το σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας αφού η 15χρονη που από την ηλικία των 8 ετών φαίνεται ότι ήταν θύμα μαστροπείας από τους ίδιους της τους γονείς, εκμυστηρεύτηκε τα όσα ζούσε και ξετυλίχθηκε το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης.

Του μίλησε το κορίτσι

Για πρώτη φορά μιλά ο 47χρονος συγχωριανός της 15χρονης από το Αγρίνιο, ο οποίος φέρεται να συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κορίτσι τού εκμυστηρεύτηκε όσα βίωνε μέσα στο σπίτι του και εκείνος αποφάσισε να το βοηθήσει.

Την ώρα που συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο, ο 47χρονος μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός του σκοπός ήταν να βοηθήσει την ανήλικη.

«Εγώ για καλό, καλό έκανα. Αυτό έχω να πω, σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 47χρονος, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με το κορίτσι, ήταν εκείνος που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τηλεφώνησε για να καταγγείλει όσα του είχε αποκαλύψει η ανήλικη και στη συνέχεια τη συνόδευσε στην Αστυνομία.

Ο ίδιος δεν έχει παιδιά και, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει τη 15χρονη. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο πατέρας του κοριτσιού ζητά να διερευνηθεί ο ρόλος του στην υπόθεση.

Οι δύο μάρτυρες-κλειδιά και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν ο 47χρονος και η 15χρονη, αλλά και το πώς το κορίτσι αποφάσισε να του μιλήσει για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο σπίτι του.

Για τη γνωριμία τους και τον ρόλο του 47χρονου στην αποκάλυψη της υπόθεσης μίλησε στο MEGA και ο πατέρας του.

Ο 47χρονος, μαζί με τη μητέρα ενός αγοριού που είναι φίλος της 15χρονης, αποτελούν δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης, καθώς έχουν καταθέσει όσα τους είχε εκμυστηρευτεί η ανήλικη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων φέρεται να παρουσιάζουν αντιφάσεις.

Απολογούνται οι γονείς της 15χρονης

Την ίδια ώρα, δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών, με τους γονείς της ανήλικης να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει την ίδια της τη μητέρα ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών.

Το κορίτσι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.