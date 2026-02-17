Ο Τραμπ αποχαιρετά τον Τζέσε Τζάκσον: «Ήταν καλός άνθρωπος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τζέσε Τζάκσον, χαρακτηρίζοντάς τον ως «δύναμη της φύσης» μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με προσωπικότητα, κότσια και πραγματική αγάπη για τους ανθρώπους», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ο Τζέσε θα μας λείψει».

Ποιος ήταν ο Τζέσε Τζάκσον

Ο ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος αναδείχθηκε από το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα για να αγωνιστεί από την ισότητα των φύλων έως την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη, παραιτήθηκε από την προεδρία της Rainbow PUSH Coalition το 2023. Η οργάνωση είχε μετεξελιχθεί από την Operation PUSH, την οποία ίδρυσε ο Jackson το 1971.

Ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν χειροτονημένος βαπτιστής ιερέας, ήταν προστατευόμενος του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αναδείχθηκε σε εξέχουσα φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του 1960.

Λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά την υποψηφιότητα της βουλευτίνας Σίρλεϊ Τσίσολμ για την προεδρία το 1972, της πρώτης μαύρης γυναίκας που διεξήγαγε εθνική εκστρατεία με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Τζάκσον έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός που διεκδίκησε την υποψηφιότητα ενός μεγάλου κόμματος για την προεδρία, ως υποψήφιος των Δημοκρατικών.