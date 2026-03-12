Οτσόα: Ο άνθρωπος των Μουντιάλ είναι έτοιμος να επιστρέψει ξανά με... ρεκόρ

Ο Οτσόα αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ 2026 με τη φανέλα της εθνικής Μεξικό, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα Μαλαγκόν. Ο Μεξικανός γκολκίπερ μπορεί να μην έκανε την τεράστια ευρωπαϊκή καριέρα που πολλοί περίμεναν, ωστόσο με το εθνόσημο έχει χτίσει έναν μύθο, κυρίως μέσα από τις εμφανίσεις του στα Παγκόσμια Κύπελλα.



Εφόσον αγωνιστεί στο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Οτσόα θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που θα έχουν αγωνιστεί σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ. Σε αυτό το ιδιαίτερο «κλαμπ» αναμένεται να βρεθούν επίσης οι Ρονάλτο- Μέσι, εφόσον συμμετάσχουν και εκείνοι στη διοργάνωση.



Λύση ανάγκης για το Μεξικό



Η εθνική Μεξικού έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στο Μουντιάλ του 2026, όμως οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν ανατροπή στα πλάνα της ομάδας. Ο βασικός τερματοφύλακας Άνχελ Μαλαγκόν τραυματίστηκε σοβαρά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη αχίλλειου τένοντα, γεγονός που μπορεί να τον αφήσει εκτός διοργάνωσης.



Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, τότε ο Οτσόα, που αγωνίζεται πλέον στην ΑΕΛ Λεμεσού, θα κληθεί να αναλάβει τον ρόλο του βασικού κάτω από τα δοκάρια. Ο έμπειρος τερματοφύλακας αποτελεί διαχρονικά μια αξιόπιστη λύση για την εθνική ομάδα, έχοντας τεράστια εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις.



Η καριέρα και το ιστορικό ρεκόρ



Ο Οτσόα ξεχώρισε από νεαρή ηλικία και γρήγορα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων. Το 2011 άφησε το Μεξικό για πρώτη φορά, υπογράφοντας στη γαλλική Αζαξιό, ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τη Μάλαγα, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για την Κλαμπ Αμέρικα.



Παρότι η συλλογική του καριέρα δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο των αρχικών προσδοκιών, ο Μεξικανός τερματοφύλακας διατήρησε το όνομά του στην κορυφή μέσα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στα Μουντιάλ. Από το Μουντιάλ 2006 και μετά δεν έχει χάσει καμία διοργάνωση, ενώ αν αγωνιστεί και στο 2026 θα φτάσει τις έξι συμμετοχές, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.