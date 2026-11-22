Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, πραγματοποίησε άλλη μια ιστορική εμφάνιση, πετυχαίνοντας κάτι που κανένας παίκτης του NBA δεν είχε καταφέρει από τότε που το πρωτάθλημα άρχισε να καταγράφει επίσημα τα κλεψίματα και τα κοψίματα, τη σεζόν 1973-74.

Ο 22χρονος Γάλλος σημείωσε 50 πόντους, μάζεψε 19 ριμπάουντ, έκανε 5 κοψίματα και 4 κλεψίματα στη νίκη 114-91 επί των Πέλικανς, οδηγώντας τους Σπερς στη 14η νίκη τους στη φετινή σεζόν.

Πάντως, από ότι φάνηκε, ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε ένα επιπλέον κίνητρα για να σπάσει τα κοντέρ, καθώς στο γήπεδο βρισκόταν η Σελένα Γκομέζ. Η διάσημη τραγουδίστρια καθόταν στα courtseats και δεν πέρασε απαρατήρητη στον παίκτη των Σπέρς, αφού της χαμογέλασε μετά από εύστοχο τρίποντο.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και χιούμορ λέγοντας: «Έπρεπε να κάνω λίγη επίδειξη για τη Σελένα, ξέρετε».