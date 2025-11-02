Ούρος Νίκολιτς: Ο πρώην διαιτητής της Euroleague κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας

Η Σερβία συγκλονίζεται από την είδηση ότι ο Ούρος Νίκολιτς, γνωστός πρώην διαιτητής της Euroleague, συνελήφθη και κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και για απόπειρα δολοφονίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Νίκολιτς είχε κεντρικό ρόλο σε σχέδιο που στόχευε τον Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό οπαδό της Παρτίζαν.



Στην κατοχή του βρέθηκαν 250.000 ευρώ και πολύτιμα αντικείμενα, στοιχεία που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Ο πρώην διαιτητής, μαζί με συνεργάτες του, φέρεται πως οργάνωσε την επίθεση με όπλο και είχε πλήρη επίγνωση του τρόπου εκτέλεσης και διαφυγής.



Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με δεκάδες άτομα να ελέγχονται για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονίες και συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Το όνομα της οργάνωσης, «Φυλή των Μάγων», έχει ήδη προκαλέσει ανατριχίλα στους κύκλους των οπαδών και της κοινωνίας.



Το βίντεο από την σύλληψη του Νίκολιτς: