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Ελλάδα Λίμνη Ιωάννινα

Οβίδα της δεκαετίας του 1940 ανέσυραν οι δύτες από τον βυθό της λίμνης των Ιωαννίνων

Απομεινάρια της πολεμικής ιστορίας της περιοχής στην Παμβώτιδα.

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Αγγελική Γιαννακού

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Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιούνται στη λίμνη των Ιωαννίνων, η ομάδα των εξειδικευμένων δυτών ήρθε αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερο εύρημα. Ένα βλήμα όλμου, το οποίο παρέμενε βυθισμένο στη λάσπη για δεκαετίες.

Σύμφωνα με το epiruspost, το βλήμα φέρει τα χαρακτηριστικά πτερύγια σταθεροποίησης στην ουρά του και έντονα σημάδια διάβρωσης από τη μακρόχρονη παραμονή στο νερό. Πρόκειται για πολεμικό υλικό που ανάγεται στη δεκαετία του '40. Η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και η λεκάνη της Παμβώτιδας βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρών πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο όσο και στη Γερμανική Κατοχή (1940-1944).

Epiruspost
Epiruspost

Για το εύρημα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στρατιωτικά πρωτόκολλα από ειδικούς πυροτεχνουργούς για την ασφαλή παραλαβή και εξουδετέρωσή του.

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Ελλάδα Λίμνη Ιωάννινα

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