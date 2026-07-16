Οξείες ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε οξείες ανακοινώσεις εναντίον της κυβέρνησης προχώρησαν κόμματα της αντιπολίτευσης μετά από τη δημοσιοποίηση της είδησης πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόκειται να ασκήσει ποινικές διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα.

ΠΑΣΟΚ: «Μετά την ύβρη έρχεται η νέμεσις»

Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για απόδειξη «γαλάζιου σκανδάλου» όπως και ότι αυτό «οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού».

Αναλυτικά η δήλωση: «Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη. Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

ΣΥΡΙΖΑ: «Καταρρέει το αφήγημα Μητσοτάκη»

Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του μιλάει για κατάρρευση του «αφηγήματος Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών», όπως και για «σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας».

Νέα Αριστερά: «Ο πρωθυπουργός των σκανδάλων»

Η Νέα Αριστερά από τη μεριά της σε ανακοίνωση που εξέδωσε χαρακτηρίζει επίσης το σκάνδαλο «γαλάζιο» και τον Κ. Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό των σκανδάλων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με βάση την δίωξη που ασκήθηκε, κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα είναι πλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, και οι πρώην υφυπουργοί Χρήστος Μπουκώρος και Κατερίνα Παπακώστα. Ολοι τους είναι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην χώρα μας και τους παραγωγούς της, αλλά έχει πλήξει καθοριστικά και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων».

Ελληνική Λύση: «Τώρα θα πιείτε πικρό καφέ»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε για τη δίωξη των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Ήρθαν όμως και τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα τι γίνεται; Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ».