Ουάσιγκτον: Στους 11 οι νεκροί από το βιομηχανικό δυστύχημα στο Λόνγκβιου - Τι είναι το «λευκό υγρό»

Στους 11 αυξήθηκαν οι νεκροί από το βιομηχανικό δυστύχημα στην πόλη Λόνγκβιου, αφού διασώστες ανέκτησαν τις σορούς και των εννέα ανθρώπων που αγνοούνταν, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο (30/5) οι αμερικανικές Αρχές.

«Ανασύραμε τον ένατο και τελευταίο εργαζόμενο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος σε αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Μπραντ Χάνιγκ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λόνγκβιου σε συνέντευξη Τύπου.

Φωτό: Reuters

Διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα άλλοι αγνοούνταν.

Φωτό: Reuters

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας νωρίς το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο της Nippon Dynawave Packaging Co. όταν έσπασε μια δεξαμενή χωρητικότητας 900.000 γαλονιών (3,4 εκατομμυρίων λίτρων) που περιείχε μεγάλη ποσότητα «λευκού υγρού», μιας εξαιρετικά καυστικής χημικής ουσίας.

Τι είναι το «λευκό υγρό»

Το «λευκό υγρό» (διεθνώς γνωστό ως «white liquor») είναι ένα εξαιρετικά καυστικό χημικό διάλυμα, που χρησιμοποιείται ευρέως στη βαριά βιομηχανία και συγκεκριμένα στην παραγωγή χαρτοπολτού.

Στη χαρτοποιία (ειδικά στη μέθοδο Kraft), το «λευκό υγρό» είναι ένα ισχυρό αλκαλικό μείγμα που αποτελείται κυρίως από υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) και θειούχο νάτριο.

Φωτό: Reuters

Το μείγμα αυτό θερμαίνεται μαζί με κομμάτια ξύλου (ροκανίδια) για να διαλύσει τη λιγνίνη, την ουσία που κρατά ενωμένες τις ίνες του ξύλου, ώστε να απελευθερωθεί η κυτταρίνη και να φτιαχτεί το χαρτί.

Λόγω της εξαιρετικά υψηλής αλκαλικότητάς του, το υγρό αυτό προκαλεί βαριά χημικά εγκαύματα όταν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ενώ οι αναθυμιάσεις του μπορούν να καταστρέψουν τους πνεύμονες αν εισπνευσθούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ