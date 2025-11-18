Ουδέποτε δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη, κατέθεσε η Πολιτοπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρνήθηκε κατηγορηματικώς την ύπαρξη πιέσεων από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και πως υπήρξε προσέγγιση προκειμένου να ευνοηθεί η Κρήτη, η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος της διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η μάρτυρας υποστήριξε πως δεν γνωρίζει την ύπαρξη κλίματος απειλών και φόβου, όπως τα περιέγραψε στη δική της κατάθεση η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ενώ όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για το εάν η κ. Τυχεροχόπουλου «είναι τελικά ο Ρομπέν των Δασών η οποία κατάφερε να πείσει, ενδεχομένως με στοιχεία - δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι - την ευρωπαία εισαγγελέα ή είναι μέρος του προβλήματος», η μάρτυρας απάντησε αιχμηρά.



Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ρομπέν των Δασών, εγώ θεωρώ τους συναδέλφους, που έχουνε κάνει όλα αυτά τα χρόνια 281.479 διοικητικούς ελέγχους και 356.314 επιτόπιους ελέγχους. Είναι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι μου, οι κτηνίατροι του οργανισμού και άλλων υπηρεσιών, που πέρυσι, με 45 βαθμούς, φόρεσαν πλαστικές στολές, για να πάνε υπό συνθήκες καύσωνα να ελέγξουν τι γίνεται με την ευλογιά. Όλα τα υπόλοιπα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν ξέρω. Δεν θα προβώ σε κανένα χαρακτηρισμό ούτε σχολιασμό», όπως κατέθεσε.



Η μάρτυρας μάλιστα υποστήριξε πως όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα και να μην καταθέσει, ενημερώνοντας πως μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του Οργανισμού υπήρξε ο Μόσχος Κορασίδης.



Σε κάθε περίπτωση, η Ζωή Πολιτοπούλου υποστήριξε πως δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη ελέγχων. «Τη δεκαετία 2015-24 έχουμε δώσει σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο σε αγρότες αλλά και σε άλλα αναπτυξιακά έργα, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ανακτήσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Για να ανακτηθούν τόσα χρήματα μάλλον κάτι έγινε. Έγιναν έλεγχοι, διοικητικοί, επιτόπιοι, μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί», ανέφερε.

«Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα εναντίον του σε δίκη ο Κορασίδης»

Πηγές της ΝΔ τόνιζαν πως από την κατάθεση της υπαλλήλου «εγείρονται νέα σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», καθώς υποστήριξε πως υπήρξε συνήγορος υπεράσπισης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγωγή ηλεκτρονικού μέσου.



«Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, λέγοντας πως «τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΠΑΣΟΚ: Η μάρτυρας υιοθέτησε το δόγμα της ΝΔ

Πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφεραν από την πλευρά τους πως η μάρτυρας «υιοθέτησε πλήρως το δόγμα της ΝΔ «διαχρονικές είναι οι ευθύνες»».



«Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην εξεταστική η μάρτυρας», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.