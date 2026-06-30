Ουγγαρέζος: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1! Θα συνεργαστεί ξανά με τον Λιάγκα; Ποιες είναι οι σχέσεις τους

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το Mega, τέλος και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που κλείνει εντελώς τον κύκλο της συνεργασίας του με τον Όμιλο, αφού αποχωρεί και από το ραδιόφωνο My Radio 104,6 ιδιοκτησίας ALTER EGO MEDIA.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός όμως, είναι από εκείνους που έχουν εναλλακτικές για την επόμενη σεζόν και δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμώ. Η συζήτησή του με τον Ρυθμό, το ραδιόφωνο του ομίλου ΑΝΤ1 έχει φτάσει σε τελικό στάδιο, με δεδομένο ότι έχουν καταλήξει και στο οικονομικό κομμάτι. Είναι θέμα χρόνου να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη μεταγραφή του και από Σεπτέμβριο να λέει καλημέρα στις 7 το πρωί από τη συχνότητα του Ρυθμού.

Τι γίνεται όμως, με την τηλεόραση; Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν σενάρια που θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να επιθυμεί διακαώς τη συνεργασία τους ξανά. Αν και οι σχέσεις τους δεν ήταν και οι καλύτερες τα τελευταία χρόνια, με πυρά εκατέρωθεν όταν δινόταν η ευκαιρία.Παρά τις αιχμηρές ατάκες είτε on air είτε στα social media, οι ίδιοι έχουν δηλώσει κατά καιρούς ότι διατηρούν προσωπικό σεβασμό.

Ποια είναι , τελικά, η αλήθεια;

Οι σχέσεις τους μπορεί να έχουν εξομαλυνθεί, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από το περιβάλλον του Δημήτρη Ουγγαρέζου, δεν έχει γίνει καμία πρόταση ανοιχτά από τον Γιώργο Λιάγκα και δεν του έχει ζητηθεί προς το παρόν να γίνει καμία συζήτηση με το κανάλι ώστε να επιστρέψει στο Πρωινό. Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι δύο άντρες μίλησαν τελευταία φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς όμως να αναφερθούν σε μία επικείμενη συνεργασία τους.

Την περασμένη εβδομάδα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εκνευρίστηκε και το εξέφρασε στο Χ, μετά από ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά και τα υπονοούμενα της Ναταλίας Γερμανού μέσα από την εκπομπή της, αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι δεν επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία.

Όπως όλα δείχνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΑΝΤ1-Ουγγαρέζο και θα επισημοποιηθεί η επιστροφή του στον Όμιλο, στο ραδιόφωνο, ανοίγοντας (ίσως) και τον δρόμο για την τηλεόραση.