Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Επιμένει να με βρίζει γιατί δεν αντέχει την κριτική... εγώ τελείωσα μαζί του»

Μια παρεξήγηση που δεν λέει να λυθεί είναι αυτή μεταξύ του Γιάννη Τσιμιτσέλη και του Δημήτρη Ουγγαρέζου οι οποίοι τροφοδοτούν τα δημοσιεύματα με δηλώσεις εκατέρωθεν.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στον άλλοτε φίλο του - που πρόσφατα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και αναφέρθηκε στην κόντρα αυτή - και είπε μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή: «Όταν μπήκε στο νοσοκομείο του ‘στειλα περαστικά. Δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη... Ο Γιάννης επιμένει, μετά από οκτώ μήνες, να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στον Γιώργο Λιάγκα. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το ‘κανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση; Να βγει να με ξαναβρίσει, οργισμένος.

Του ‘χω στείλει μηνύματα όταν το είπα, μετά του ‘στειλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, στις γιορτές όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης, που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ! Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμένα κάτι με έπιασε και τον κριτίκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει οκτώ μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο. Τελείωσε, τελείωσε!».

Και ανέφερε επίσης «Καλά, αυτό τώρα που κανονίσανε να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος» είπε εννοώντας τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Συμπληρώνοντας: «Σου έρχεται μια αηδία. Κι ο Γιώργος τώρα, επειδή του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το ‘λεγε και στον αέρα. Μου ‘λεγε «ο φίλος σου που δεν μου μιλάει» και «ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη» και «ο φίλος σου που με βρίζει». Τα ήξερε ο Γιώργος, τα ‘λεγε στον αέρα. Του λέω, «Καλά ρε, δεν θυμάσαι;». «Ναι» μου είπε…».