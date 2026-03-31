Ουγγαρία-Ελλάδα: Live η φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας στην «Πούσκας Αρένα»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» (31/03,20:00), για τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση σε αυτή τη διακοπή του Μαρτίου.

Η «γαλανόλευκη» με το βλέμμα στην Α΄ κατηγορία του Νations League τον Σεπτέμβριο όπου θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, τεστάρει τις δυνάμεις της μέσω των φιλικών αναμετρήσεων.

Η άφιξη στην Πούσκας Αρένα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε κάτω από τα δοκάρια τον Τζολάκη. Δεξιά στην άμυνα ο Βαγιαννίδης και αριστερά ο Τσιμίκας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Ρέτσος και Κουλιεράκης.

Δίδυμο στα χαφ οι Τριάντης, Κουρμπέλης. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Μπακασέτας. Στα άκρα οι Μασούρας, Τζόλης και σέντερ φορ ο Παυλίδης.

Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς

