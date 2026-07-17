Ουγκάντα: 20 παιδιά νεκρά σε φρικτό δυστύχημα σχολικού λεωφορείο

Σκηνές ανείπωτης τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, όπου 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας έχασαν τη ζωή τους όταν σχολικό λεωφορείο που τους μετέφερε από εκπαιδευτική εκδρομή εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν επίσης τρεις ενήλικες και αρκετά παιδιά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουγκάντας, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στο χωριό «Chekwatit», στην περιοχή «Kapchorwa».

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το λεωφορείο, που ανήκε στο σχολείο «King David Junior School» της Καμπάλα, είχε μεταφέρει τους μαθητές σε εκπαιδευτική εκδρομή στους καταρράκτες Sipi Falls. Κατά την επιστροφή, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε μεγάλο βράχο και ανετράπη.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο οδηγός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Μεταφορών της χώρας, Ρόναλντ Αμανίρε σε ανάρτησή του στο Χ

THE TRAGEDY AND HORROR OF KAPCHORWA



Over twenty school children are reported to have died in a road crash involving a bus. I am struggling to put into words what this means. When I saw the news on this X platform close to midnight, the shock was immediate and overwhelming. I… https://t.co/qduCd7EXaH pic.twitter.com/O5XXsqEBkd — Ronald Amanyire (@amronaldo) July 17, 2026

Τραυματίες και έρευνες

Από τη σφοδρή πρόσκρουση σκοτώθηκαν 20 μαθητές και ένας ενήλικας άνδρας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία «Kaserem Health Centre IV», «Kapchorwa General Hospital» και «Mbale Regional Referral Hospital» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του «Kapchorwa», όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αναγνώρισης και οι νεκροψίες.

Η Αστυνομία της Ουγκάντας συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, στη διοίκηση του σχολείου «King David Junior School» και σε όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Αστυνομία της Ουγκάντας.