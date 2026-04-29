Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας λέει ότι έχει ελληνικό DNA και νιώθει απόγονος του Μεγαλέξανδρου

Συζητήσεις και αντιδράσεις προκαλεί διεθνώς ανάρτηση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, ο οποίος μέσω των social media υποστήριξε ότι διαθέτει ελληνική καταγωγή βάσει αποτελεσμάτων DNA.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος έγραψε, έχει πραγματοποιήσει τεστ DNA που έδειξε ότι είναι «14% Έλληνας», προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι θεωρεί πως έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, σχολιάζοντας πως ελπίζει να μην χρειαστεί βίζα.

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Ποιος είναι ο Muhoozi Kainerugaba

Ο Kainerugaba είναι γιος του προέδρου της Ουγκάντας, Yoweri Museveni, και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός της χώρας.

Το 2017 είχε διοριστεί ως Ανώτερος Προεδρικός Σύμβουλος Ειδικών Επιχειρήσεων, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει σενάρια περί μελλοντικής διαδοχής στην προεδρία.

Αργότερα υπηρέτησε ως αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων του στρατού της Ουγκάντας, ενώ το 2024 διορίστηκε Αρχηγός Άμυνας, θέση που τον καθιστά επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Η παρουσία του στα social media

Ο Kainerugaba έχει κατά καιρούς απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα με αναρτήσεις του στα social media, μέσω των οποίων σχολιάζει συχνά ευαίσθητα πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα, προκαλώντας αντιδράσεις.