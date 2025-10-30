Ουίλιαμ και Κέιτ δικαιώθηκαν από δικαστήριο στη Γαλλία για παράνομες φωτογραφίες

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, κέρδισαν μια νομική υπόθεση εναντίον του γαλλικού περιοδικού «Paris Match» που δημοσίευσε φωτογραφίες από το ιδιωτικό οικογενειακό τους ταξίδι για σκι σε θέρετρο στις Άλπεις τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσινγκτον το απόγευμα της Πέμπτης 30/10, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ επικοινώνησαν με τους δικηγόρους τους οι οποίοι τους ανήγγειλαν την απόφαση των γαλλικών δικαστικών αρχών.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας «έχουν πετύχει στις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν στη Γαλλία εναντίον του ιδιοκτήτη του Paris Match» μετά τη δημοσίευση από το περιοδικό «ενός εξαιρετικά ενοχλητικού άρθρου και φωτογραφιών παπαράτσι από τις ιδιωτικές οικογενειακές τους διακοπές».

«Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι, παρά τα δημόσια καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, οι Αυτού Βασιλικές Υψηλότητες και τα παιδιά τους δικαιούνται σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή και τον οικογενειακό τους χρόνο, χωρίς παράνομες παρεμβάσεις και παρείσφρηση», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν τον ιδιωτικό τους χρόνο με την οικογένεια και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν «χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρεμβάσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Δεν θα διστάσουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή αυτών των ορίων» κατέληξε.

Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» το Paris Match

Στις φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί χωρίς τη συγκατάθεση των βρετανικών Ανακτόρων, η πενταμελής οικογένεια απολάμβανε χαλαρωτικές στιγμές είτε κάνοντας σκι είτε στο μπαλκόνι του σαλέ που διέμεναν.Εννοείται ότι η νομική διαδικασία ξεκίνησε στις 28 Απριλίου, περίπου 12 ημέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, και ακολούθησε ακρόαση τον Ιούνιο.

Η υπόθεση προχώρησε ξανά στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν η Sandrine Gil, πρόεδρος του πρώτου τμήματος του δικαστηρίου της Nanterre, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που κατέστη οριστική στις 14 Οκτωβρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι το Paris Match είχε παραβιάσει τα δικαιώματα απορρήτου και εικόνας του πρίγκιπα, της πριγκίπισσας και των παιδιών τους.

Παράλληλα, διέταξε το περιοδικό να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του ζευγαριού στη Γαλλία και να δημοσιεύσει επίσημη ανακοίνωση αναγνωρίζοντας την παραβίαση.