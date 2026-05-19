Ουίλιαμ και Κέιτ: Το αστρονομικό ενοίκιο που πληρώνουν για το νέο τους σπίτι

Το νέο «παντοτινό» σπίτι του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον δεν είναι απλώς ακόμη ένα βασιλικό ακίνητο με ιστορία, πράσινο και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Είναι πλέον και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σπίτια της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μετά την αποκάλυψη του ποσού που φέρεται να πληρώνει το ζευγάρι για να το νοικιάζει.

Σύμφωνα με τους Times, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας καταβάλλουν ετήσιο ενοίκιο ύψους 307.500 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 354.000 ευρώ, για το Forest Lodge στο Windsor Great Park. Το ποσό ήρθε στο φως μέσα από έγγραφα που καταχωρήθηκαν στις 14 Μαΐου 2026 και εμφανίζουν τον Ουίλιαμ και την Κέιτ ως κατόχους της μίσθωσης του ακινήτου.

Το ζευγάρι έχει υπογράψει 20ετή μίσθωση, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025. Στο Forest Lodge ζουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, έχοντας μετακομίσει από το Adelaide Cottage, το προηγούμενο σπίτι τους στο Ουίνδσορ.

Το Forest Lodge και η ζωή πίσω από τους φράχτες

Το Forest Lodge είναι μια γεωργιανή έπαυλη οκτώ υπνοδωματίων μέσα στο κτήμα του Ουίνδσορ. Η μίσθωση δεν αφορά μόνο το κεντρικό σπίτι, αλλά και δύο μικρότερα cottages στους χώρους του ακινήτου, τα οποία χρησιμοποιούνται από προσωπικό.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σπιτιού δεν είναι τυχαία. Για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ παρουσιάστηκε ως μια πιο ιδιωτική, πιο οικογενειακή βάση, μακριά από την αίσθηση «μουσείου» που συνοδεύει ορισμένες βασιλικές κατοικίες. Το Forest Lodge θεωρείται το σπίτι στο οποίο το ζευγάρι θέλει να μεγαλώσουν τα παιδιά του όσο πιο κοντά γίνεται σε μια κανονική καθημερινότητα, παρά το βάρος του ρόλου που τους περιμένει.



Η μετακόμιση, σύμφωνα με βρετανικά και αμερικανικά δημοσιεύματα, συνδέθηκε και με την ανάγκη για μια νέα αρχή μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η διάγνωση καρκίνου της Κέιτ τον Μάρτιο του 2024. Η ίδια έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε ύφεση.



Πόσο αυξήθηκε το ενοίκιο



Το ενοίκιο που πληρώνουν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που κατέβαλλε ο προηγούμενος μισθωτής. Σύμφωνα με τους Times, το Forest Lodge μισθωνόταν προηγουμένως για 216.000 λίρες (περίπου 248.000 ευρώ) τον χρόνο στον Alexander Fitzgibbons, πρόεδρο της εταιρείας Fait Accompli, η οποία είχε εμπλακεί στη διοργάνωση βασιλικών γαμήλιων δεξιώσεων.

Η διαφορά αγγίζει σχεδόν τις 100.000 λίρες (περίπου 115.000 ευρώ) ετησίως, με την αύξηση να αποδίδεται στις αλλαγές στην αγορά ακινήτων και στις νέες αποτιμήσεις του ακινήτου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ύψος του ενοικίου καθορίστηκε μετά από ανεξάρτητες αποτιμήσεις, ενώ το Crown Estate έχει αναφέρει ότι η μίσθωση έγινε με όρους ανοικτής αγοράς.

Τα μέτρα ασφαλείας και η ανάγκη για απόλυτη ιδιωτικότητα

Το νέο σπίτι του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας οικογένειας που ζει κάτω από διαρκή δημόσιο έλεγχο. Όπως αναφέρει το Page Six, στο ακίνητο έγιναν αναβαθμίσεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, αλλά και τοποθέτηση περιφράξεων, ώστε να περιοριστεί η ορατότητα από δημόσια σημεία.



Για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, το ζήτημα της ιδιωτικότητας δεν είναι δευτερεύον. Τα τρία παιδιά τους μεγαλώνουν ήδη στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με κάθε δημόσια εμφάνιση να αναλύεται, να φωτογραφίζεται και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Το Forest Lodge, με την απομόνωση που προσφέρει το Windsor Great Park, φαίνεται να υπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη: περισσότερη κανονικότητα πίσω από τις πύλες ενός βασιλικού κτήματος.

Θα μείνουν εκεί όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς;

Παρότι το Forest Lodge περιγράφεται ως το «παντοτινό σπίτι» του ζευγαριού, το ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο. Βασιλικοί σχολιαστές εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν το σπίτι στο Ουίνδσορ παραμείνει η οικογενειακή βάση τους, ο μελλοντικός βασιλιάς θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ως βάση στο Λονδίνο για τα επίσημα καθήκοντά του.

Με άλλα λόγια, το Forest Lodge μπορεί να είναι το σπίτι της οικογένειας, αλλά η μοναρχία έχει δικούς της κανόνες. Ο βασιλιάς πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της κυβέρνησης, στις τελετές, στις συναντήσεις και στις κρατικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το Ουίνδσορ μπορεί να είναι το καταφύγιο, όχι όμως απαραίτητα η μοναδική κατοικία.