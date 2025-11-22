Ουκρανία: Ασφυκτική πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία - Το τελεσίγραφο των 6 ημερών

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έντονη πίεση την Παρασκευή προκειμένου η Ουκρανία να προσυπογράψει το σχέδιό του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, εάν είναι δυνατόν μέσα σε μια εβδομάδα, δηλώνοντας ότι «θα έπρεπε» το σχέδιο αυτό να ταιριάζει στο Κίεβο και τελικά να το εγκρίνει.

«Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για την απόρριψη του σχεδίου του από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε επίσης πώς είχε πει απερίφραστα στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους τον Φεβρουάριο. Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι περίμενε να επιλύσει το θέμα του πολέμου πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να επιταχύνει τη διαδικασία, ενοχλημένος που δεν κατάφερε έως τώρα να βάλει τέλος στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βανς: Αποκύημα «φαντασίας» πως η Ουκρανία θα νικούσε στον πόλεμο αν δίναμε κι άλλα όπλα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε χθες Παρασκευή το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους --δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται-- πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

Any Ukraine-Russia peace plan has to:



1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Every criticism of the peace framework the administration is working on either… — JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

ΗΠΑ: Απάντηση μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox Radio, ζήτησε από την Ουκρανία να δώσει την επίσημη απάντησή της έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.



Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Κίεβο «χάνει έδαφος» και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει άλλο πόλεμο». Σχετικά με τις ανησυχίες των Βαλτικών χωρών και της Ευρώπης για ενδεχόμενη μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, διαβεβαίωσε: «Η Ρωσία θα εμποδιστεί».



Αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Θα παραμείνουν ως έχουν προς το παρόν».

Η Ρωσία καταλαμβάνει κι άλλες περιοχές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι οι δυνάμεις του κυρίευσαν κοινότητες στα μέτωπα του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο διέψευσε ή απλά αγνόησε.

Σύμφωνα με τη Μόσχα τέσσερις κοινότητες στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών και της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς δυσμάς φέτος, τέθηκαν υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Γιάμπιλ, ανατολικά της Σλοβιάνσκ, πόλης που παραμένει στα χέρια του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία διαβεβαίωνε προχθές Πέμπτη πως οι δυνάμεις της διατηρούν τον έλεγχο του Γιάμπιλ, παρά τις ρωσικές προσπάθειες να παρεισφρήσουν και να το καταλάβουν.

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ είπε προχθές ότι μονάδες κατέλαβαν την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ. Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό.

Χθες, το Κίεβο ανέφερε πως οι Ρώσοι διεξήγαγαν έξι επιθέσεις στην Κούπιανσκ. Δεν ανέφερε αν πράγματι η πόλη έχει αλλάξει χέρια.

Στη χθεσινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται πως ακόμη τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ --Στάφκι, Νοβοσελίφκα, Μασλιακίφκα-- βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ότι καταλήφθηκε ακόμη ένα χωριό στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Στη χθεσινή ενημέρωσή του το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε ότι οι κοινότητες Στάφκι και Νοβοσελίφκα υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, αλλά δεν αναφέρθηκε σε εδαφικές απώλειες.

Τους τελευταίους μήνες οι μάχες κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.200 χιλιομέτρων έχουν επίκεντρο το ρωσικό εγχείρημα για την κατάληψη της Πόκροφσκ, σημαντικού επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

Προχθές ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Γκεράσιμοφ διαβεβαίωνε πως οι δυνάμεις του Κρεμλίνου ελέγχουν πλέον το 70% της πόλης. Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό.

Χθες το ουκρανικό επιτελείο έκανε λόγο για 62 ρωσικές επιθέσεις στην Πόκροφσκ και στα περίχωρά της.

Κατά το ουκρανικό ιστολόγιο για στρατιωτικές υποθέσεις Deep State, το οποίο χρησιμοποιεί κατά κανόνα ανοικτές πηγές και χαρτογραφεί τις θέσεις των δυο πλευρών, το κέντρο της Πόκροφσκ «σταδιακά τίθεται υπό τον έλεγχο του εχθρού», καθώς ρωσικές δυνάμεις μπαίνουν στην πόλη από νότια κατεύθυνση.

Κατά την ίδια πηγή ρωσικές μονάδες εισβάλλουν σε χωριό ανατολικά της Πόκροφσκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν την αργή προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελέγξουν απόλυτα το Ντονμπάς (σ.σ. ιστορική ονομασία της ανατολικής Ουκρανίας, σήμερα αναφέρεται στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ).

Οι ρωσικές δυνάμεις λένε επίσης πως σημείωσαν εδαφικά κέρδη νοτιότερα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εκτιμάται πως έχουν στα χέρια τους σήμερα το 19% της επικράτειας της Ουκρανίας.