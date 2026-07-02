Βίντεο από τη νύχτα τρόμου στο Κίεβο - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση

Νέα σφοδρή επίθεση σημειώθηκε στη Κίεβο, με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και 86 τραυματίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι «αυτή την ώρα υπάρχουν 13 νεκροί», ενώ ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 10. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και καταγραφής των ζημιών.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυραύλους και 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 48 πυραύλους και 476 drones, ωστόσο 25 βαλλιστικοί πύραυλοι και 12 drones έπληξαν συνολικά 33 στόχους.

WATCH: Massive overnight Russian missile and drone attack on Kyiv.



Raw footage shows explosions, air-defense interceptions, and fires across the capital as residential buildings were struck.



Zelensky cut short his visit to Ireland in the wake of the attack. pic.twitter.com/pSrR578is8 — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

Όπως ανακοινώθηκε, βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο, όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα πλήγματα και οι μεγαλύτερες απώλειες.

Πάνω από 2 εκατομμύριο στρατιωτικά θύματα από την αρχή του πολέμου

Σε παράλληλη έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), εκτιμάται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει πάνω από δύο εκατομμύρια στρατιωτικά θύματα (νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους) και από τις δύο πλευρές από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ σημαντικά πλήγματα καταγράφονται και στις ουκρανικές δυνάμεις, χωρίς οι αριθμοί να μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.