Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι - Κατηγορείται για υπόθεση διαφθοράς

Στην παραίτηση οδηγήθηκε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, ύστερα από την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.

Ο 54χρονος στενός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή μετά από έφοδο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της διαφθοράς τόσο στο σπίτι του όσο και σε κυβερνητικά κτίρια τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής ενώ το όνομά του εμπλέκεται, δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για κανένα αδίκημα. Πάντως ο ίδιος ο Γέρμακ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία».

Πρόσφατα, ο Ζελένσκι είχε διορίσει τον Γερμάκ για να ηγηθεί κρίσιμων διαπραγματεύσεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προωθεί μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε μια αυστηρή ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι κάλεσε σε ενότητα, προειδοποιώντας: «Ρισκάρουμε να χάσουμε τα πάντα: τον εαυτό μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας».

Σημαντικό πλήγμα για τον Ζελένσκι

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι, καθώς η θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις παρουσιάστηκε πάντα όπως απαιτείται: ήταν πάντα μια πατριωτική θέση», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του στο Κίεβο την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις το Σάββατο για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Γερμάκ ως κορυφαίο σύμβουλό του: «Όταν όλη η προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία και την άμυνα σε έναν πόλεμο, απαιτείται εσωτερική δύναμη».

«Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να κάνει λάθη – δεν θα υπάρξουν λάθη από την πλευρά μας. Το έργο μας συνεχίζεται, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποχωρήσουμε ή να μαλώσουμε μεταξύ μας».

Η αποχώρηση του Γερμάκ από τον ηγετικό κύκλο της Ουκρανίας θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Ζελένσκι, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να φτάσει στο Κίεβο μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατευθύνονται στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ακόμα και λίγες ώρες πριν από την έφοδο στο διαμέρισμά του, ο Γερμάκ τόνιζε τη σημαντική επιρροή του στην ηγεσία της Ουκρανίας, μεταφέροντας τη θέση της κυβέρνησης ενώ δεχόταν πιέσεις από τις ΗΠΑ να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να βασίζεται σε εμάς ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν θα παραχωρηθούν εδάφη», δήλωσε ο Γερμάκ στο περιοδικό The Atlantic.

Η Ρωσία έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατηγικά σημαντικών πόλεων.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε με τη δύναμη των όπλων», δήλωσε ο Πούτιν την Πέμπτη.

Ο Γερμάκ παραδέχθηκε ότι δεχόταν «τεράστια» πίεση να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι «η υπόθεση είναι αρκετά θορυβώδης και χρειάζεται να υπάρξει αντικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα χωρίς πολιτικές επιρροές».