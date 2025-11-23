Ουκρανία: Στη Γενεύη ο Ρούμπιο με Ευρωπαίους αξιωματούχους - Σκληρή διπλωματία για το σχέδιο Τραμπ

Η Γενεύη μετατρέπεται σήμερα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής έντασης, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη συγκεντρώνονται για το αμφιλεγόμενο σχέδιο Τραμπ – ένα «πλαίσιο διαπραγμάτευσης» που προκαλεί συναγερμό στο Κίεβο, φόβους για επιβεβλημένες παραχωρήσεις στη Μόσχα και ενδοδυτικές τριβές για το μέλλον του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη μετά το 1945.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφθασε σήμερα στη Γενεύη όπου Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, το οποίο εγείρει φόβους στο Κίεβο για μια επιβεβλημένη συνθηκολόγηση, ωστόσο δεν συνιστά, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μια τελική πρόταση.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έφθασε στην ελβετική πόλη γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδας, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Συναντήθηκαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

Ο Πούτιν χαιρετίζει το σχέδιο, αλλά οι Ευρωπαίοι αντιδρούν

Η αμερικανική διοίκηση παρουσιάζει αυτό το σχέδιο των 28 σημείων ως «ένα πλαίσιο για διαπραγματεύσεις», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που προκάλεσε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια η ρωσική εισβολή.

Με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να το χαιρετίζει, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει σειρά σημαντικών αξιώσεων της Μόσχας: η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να απαρνηθεί την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Εντούτοις, προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους της Δύσης στο Κίεβο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επίθεση της Ρωσίας.

Το σχέδιο προκάλεσε έναν καταιγισμό κινήσεων και ενεργειών εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που ενέτειναν τις επαφές και ζήτησαν τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή τους, όπως και του Κιέβου, παρά την ανυπομονησία που επέδειξε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία έως την 27η Νοεμβρίου στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει.

Ωστόσο, χθες, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος απάντησε αρνητικά στο ερώτημα που του τέθηκε εάν το σχέδιό του συνιστά την «τελική προσφορά» του για τη διευθέτηση της σύρραξης, της πλέον πολύνεκρης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ελπίζουμε να επιλύσουμε τις τελικές λεπτομέρειες… να συντάξουμε το προσχέδιο μιας συμφωνίας που θα είναι επωφελής σε εκείνους (Ουκρανία), δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς.

«Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί εωσότου οι δύο πρόεδροι συναντηθούν», τόνισε ο ίδιος, αναφερόμενος στον Τραμπ και τον Ζελένσκι.



Πλήρης ημέρα διαβουλεύσεων

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο συντονιστικές συναντήσεις αναμένονταν για σήμερα το πρωί προτού ξεκινήσουν οι σε βάθος συνομιλίες στη Γενεύη. Θα είναι μια πλήρης ημέρα διαβουλεύσεων σε διαφορετικές μορφές μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τον ίδιο.

Κονβόι διπλωματικών οχημάτων διέσχιζαν σήμερα το πρωί τους δρόμους της Γενεύης, εν αναμονή των συνομιλιών.

Ο υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ βρίσκεται επίσης στη Γενεύη για τις συνομιλίες, όπως και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, ο επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τον Καναδά επίσης αναμένονται.

«Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών»



Αυτό το σχέδιο «παρουσιάζει ένα σταθερό πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Βασίζεται σε στοιχεία που συνεισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες συνεισφορές της Ουκρανίας», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε πως δήλωσε σε Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως υποστήριξαν πολλοί εξ αυτών, ότι το σχέδιο δεν συνιστά την αμερικανική θέση αλλά «έναν κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

Από το Γιοχάνεσμπουργκ και τη Σύνοδο της G20, 11 χώρες, στην πλειονότητά τους, ευρωπαϊκές διατύπωσαν χθες την εκτίμηση, σε μια δήλωση που εξέδωσαν, πως το αμερικανικό σχέδιο «απαιτεί επιπλέον δουλειά», εκφράζονταν φόβο ότι καθιστά την Ουκρανία «ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε, από την πλευρά του, μία συνάντηση την Τρίτη μέσω βιντεοδιάσκεψης χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «χωρίς μέτρα αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Δεν υπάρχει σενάριο, βάσει του οποίου η αξιοπρέπεια, η ελευθερία της Ουκρανίας τελούν υπό διαπραγμάτευση», δήλωσε σήμερα στο France Info η υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Αλίς Ρουφό, η οποία αναμένεται εντός της ημέρας στη Γενεύη.

«Δεν μπορεί πραγματικά να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε η ίδια.

Μια πηγή της γερμανικής κυβέρνησης είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και την αμερικανική διοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει πως το αμερικανικό κείμενο «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση» του πολέμου, λέγοντας πως είναι έτοιμος για μια «διεξοδική συζήτηση όλων των λεπτομερειών».