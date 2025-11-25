Ουκρανικό: Ο Ζελένσκι επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ, ενώ η Μόσχα θέλει όρους «Αλάσκας»

Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο προωθεί με ταχύτητα επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Μόσχα και η Ευρώπη θέτουν όρους και κόκκινες γραμμές στο τραπέζι.

Ο επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι «ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».

Μόσχα: «Θέλουμε όρους στο πνεύμα της Αλάσκας»

Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν άμεση και αιχμηρή. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη (25/11) ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επετεύχθη ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που το τροποποιημένο σχέδιο δεν ευνοεί τη Ρωσία, η κατάσταση θα είναι «εντελώς διαφορετική». Η Μόσχα, πάντως, αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Η Ευρώπη ζητά βελτιώσεις και αρνείται «συνθηκολόγηση»

Παράλληλα, η Ευρώπη παρεμβαίνει δυναμικά. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά «υπάρχουν πτυχές που αξίζουν να συζητηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να βελτιωθούν».

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε την ευρωπαϊκή θέση τονίζοντας ότι η γηραία ήπειρος κινείται στην θέση «όχι σε συνθηκολόγηση». Όπως υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος, «θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα συνιστά συνθηκολόγηση», τονίζοντας ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν για εδαφικές παραχωρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη που το αρχικό σχέδιο Τραμπ προέβλεπε 50-50 μοιρασία των ΗΠΑ με την Ρωσία, οι Ευρωπαίοι τονίζουν ότι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ο Τραμπ προτείνει να επενδυθούν σε προγράμματα ανοικοδόμησης υπό αμερικανική αιγίδα.

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να μην φανούν «αδύναμοι» απέναντι στη Ρωσία, η οποία έχει επιλέξει να ξαναγίνει «αυτοκρατορική δύναμη».

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη αύριο, Τετάρτη, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη.