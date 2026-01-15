Ουκρανός δημοτικός υπάλληλος συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του την ώρα που επιτίθενται ρωσικά drones

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την Ουκρανία και προκαλεί αίσθηση δείχνει έναν υπάλληλο καθαριότητας να συνεχίζει τη δουλειά του την ώρα που ρωσικά drones τύπου Shahed πετούν πάνω από το κεφάλι του και πραγματοποιούν επίθεση. Ο οδοκαθαριστής επιδεικνύοντας απίστευτη ψυχραιμία καθαρίζει το χιόνι από τον δρόμο.

Για πολλούς χρήστες των social media που παρακολούθησαν τα πλάνα, η εικόνα του δημοτικού υπαλλήλου δεν συμβολίζει απλώς επαγγελματικό καθήκον, αλλά τη βαθύτερη αντοχή της ουκρανικής κοινωνίας να συνεχίζει τη ζωή της εν μέσω πολέμου.