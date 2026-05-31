Ουρουγουάη: Στην αποστολή της για το Μουντιάλ ο Φακούντο Πελίστρι

Η Ουρουγουάη είναι έτοιμη να δώσει το «παρών» και ο Μαρσέλο Μπιέλσα έχει ετοιμάσει την αποστολή του για αυτόν τον απαιτητικό μήνα. Ο Φακούντο Πελίστρι τουΠαναθηναϊκού για ακόμη μία φορά θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ.

Ο 24χρονος άσος ήταν και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα της νέας γενιάς της «σελέστε». Παρά την επιβαρυμένη και μέτρια σεζόν με το «τριφύλλι», ο Αργεντίνος τεχνικός έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον παίκτη, ο οποίος μάλιστα παρουσιάστηκε στο εντυπωσιακό βίντεο της ανακοίνωσης της αποστολής με τη φανέλα με το νούμερο «11».

Σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Λουίς Σουάρεζ μετά από 16 χρόνια δε θα είναι για πρώτη φορά στην αποστολή των Λατινοαμερικάνων κάτι που σημαίνει και ένα τέλος εποχής για τον επιθετικό «killer».

🚨🇺🇾 OFFICIAL: Marcelo Bielsa releases Uruguay squad for the World Cup. pic.twitter.com/IrmUPxCx6V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Σέρχιο Ροσέτ, Φερνάντο Μουσλέρα, Σαντιάγο Μέλε.

Αμυντικοί: Γκιγιέρμο Βαρέλα, Ρόναλντ Αραούχο, Χοσέ Μαρία Χιμένες, Σαντιάγο Μπουένο, Σεμπαστιάν Κάσερες, Ματίας Ολιβέρα, Χοακίν Πικέρες, Ματίας Βίνια.

Μέσοι: Μανουέλ Ουγκάρτε, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Αγκουστίν Κανόμπιο, Χουάν Μανουέλ Σαναμπρία, Τζόρτζιαν ντε Αρασκαέτα, Νικολάς ντε λα Κρουζ, Ροντρίγκο Σαλασάρ, Φακούντο Πελίστρι, Μαξιμιλιάνο Αραούχο, Μπράιαν Ροντρίγκες.

Επιθετικοί: Ροντρίγκο Αγκίρε, Φεντερίκο Βίνιας, Ντάργουιν Νούνιες.